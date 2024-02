Una maquilladora se viralizó en TikTok luego de publicar un video en el que relató el incómodo momento que vivió en inmediaciones del Parque de la 93, en el norte de Bogotá.

La joven inició la grabación asegurando que fue víctima de un “robo psicológico” mientras esperaba a su novio en la esquina del parque, frente al Farmatodo. Hasta ese lugar llegó un sujeto para pedirle que le comprara una leche en polvo para su hija.

“Yo no tenía efectivo, si tuviera se lo hubiera dado y habría sido mejor. Me mostró la foto de la hija muchas veces. Fue tan insistente que pensé: ‘¿cuánto puede valer una leche para bebé? Se la ofrendo, no pasa nada’”, explicó en el video que acumula más de 600.000 reproducciones.

De buena fe, la joven accedió a comprar la leche. Su primera sorpresa fue que el sujeto no aceptó que ella comprara el producto sola, sino que quería entrar y elegirlo.

Ella creyó que al entrar al Farmatodo podría evitar la compra, ya que el personal de seguridad no dejaría entrar al hombre. Sin embargo, en ese momento, según contó, no había nadie en la puerta y terminó ingresando al establecimiento en compañía del sujeto.

“Quedamos solos en un pasillo y me sentí la persona más vulnerable. No se me despegaba”, afirmó.

El hombre le pidió que comprara una caja de tres leches de 300.000 pesos, pero ella lo frenó y le dijo que no. Luego, la joven le ofreció un tarro de leche de 70.000, pero él se opuso “porque esa leche no dura”.

Entonces, el sujeto le pidió que le comprara un tarro de leche que costaba 170.000 pesos. La joven no vio más opciones y aceptó. “Prefiero pagar eso y no que me rape el celular o el bolso. Muchos dirán que soy una pendeja, pero no saben lo vulnerable que uno se siente. Tenía miedo”, recordó.

La joven concluyó su relato señalando que se sintió muy intimidada y que, a su juicio, seguramente, como en otros casos, la persona habrá vendido la costosa leche para comprar “lo que ya sabemos”.