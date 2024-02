Por: El Colombiano

El bogotano Martín López, un joven que se hizo viral en redes por llevar las Apple Vision Pro (que cuestan alrededor de 13 millones de pesos) en el transporte público, denunció a través de sus redes sociales que casi fue víctima de un robo mientras caminaba por las calles de Bogotá.

En su relato, López describe que observó señales sospechosas que lo alertaron sobre un posible intento de robo. La situación comenzó cuando Martín escuchó pasar una moto cerca de la zona, al mismo tiempo que notó a una persona hablando por celular con un tapabocas puesto muy cerca de él.

“En ese momento bajo el celular, lo guardo y me detengo como para cruzar la calle. Ahí veo que la misma moto se parquea al frente mío, mirando fijamente al hombre que estaba detrás de mí”, contó López que se trataba de una moto Duke blanca. “El hombre que está hablando por celular comienza a decir ‘cancele’”, describió López. Luego “para en la esquina para montarse y obviamente la moto sigue derecho como para que no sea evidente”.

Ante la situación, Martín decidió “seguir” a estos dos individuos. “El tipo se devuelve por la misma cuadra y la moto se detiene en la esquina y veo como el mismo sujeto se sube en la moto y arranca”, señaló López.

Su reacción fue intentar obtener la placa de la motocicleta para presentarla en el Centro de Atención Inmediata (CAI) correspondiente y así, según López, poder identificar a los posibles delincuentes.

Sin embargo, relató que en esa zona no había cámaras de seguridad que pudieran haber capturado imágenes de estos sujetos. “Mucha gente se ha opuesto a que los CAI tengan cámaras de seguridad”, dijo el joven, quien indicó que esto ha sido un obstáculo para mejorar la seguridad en estos espacios.

El hombre ha enfatizado en sus redes sociales que “la inseguridad en Bogotá no se debería normalizar”, pues según López, muchas personas deciden no sacar o usar sus objetos de valor porque temen a ser hurtados y el mensaje del hombre es “combatir a la inseguridad para que este tipo de cosas no pasen”.

