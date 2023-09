Los hurtos a los capitalinos aumentaron. Según los registros, las cifras de hurto de la actualidad no se veían desde hace una década. ¿Cuáles son las modalidades de hurto más frecuente que afectan a los bogotanos?

La percepción de inseguridad en la capital de Colombia está en 84 % según una encuesta del DANE. No es para menos, pues cada vez más las personas optan por no sacar celulares en las calles, o preguntar a sus cercanos cómo están una vez estos salen. El tema central de las personas es la inseguridad. Y pese a que la Alcaldía Mayor de Bogotá lanzó un proyecto para disminuir los índices de esta problemática, parece no hacerlo.

El hurto aumentó en Bogotá. Según los registros del año en curso se han presentado más de 70.000 casos denunciados por este delito. En comparación con 2022, a corte de agosto de 2023, se han reportado 18775 casos más, según muestran las cifras de la Secretaría Distrital de seguridad Convivencia y Justicia.

En cuanto al hurto registrado según el tipo de arma, la Secretaría publicó que sin empleo de armas se registraron 62.495 casos en total; con escopolamina se reportaron 1019 casos. Con arma contundente se presentaron 2.585 robos y con arma de fuego 9.725. Pero también hay robos que no registran información sobre el uso o no de armas (1690 casos).

Modalidades de hurto más comunes en Bogotá

Las modalidades de robo más comunes en la capital del país son el Cosquilleo, donde los delincuentes roban objetos de las víctimas sin que estas se den cuenta. Normalmente, lo hacen en espacios con mucha gente.

El raponazo es una modalidad muy usada por parte de los ladrones, quienes, aprovechando la distracción de su víctima, rapan un objeto de valor de este.

Por su parte, el atraco, es una de las modalidades más comunes, donde el victimario amenaza al ciudadano y puede ocasionarle daño. Pero también hay espacio para los cambiazos, donde se duplican tarjetas SIM o autopartes.

El halado es otra modalidad muy común, donde los delincuentes abren los autos parqueados en espacios públicos de Bogotá.

El uso de sustancias como la escopolamina afecta gravemente a las víctimas, pues pueden perder el conocimiento, y afectarlos seriamente.

La suplantación de identidad es otro tema que aqueja a muchos ciudadanos, pues se registran casos de estafas o préstamos de dinero en bancos. Puede acceder a los datos en el siguiente enlace.