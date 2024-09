En la zona T, uno de los sectores más exclusivos de la capital del país, está ocurriendo una situación que preocupa a las mujeres que suelen frecuentar los restaurantes, locales comerciales y discotecas cercanas al centro comercial Andino.

Una mujer identificada como Diana Andrade contó a través de sus redes sociales que se percató de una aparente nueva modalidad de robo que se está registrando en esa zona. Según afirmó, las mujeres son las víctimas.

En su relato, la mujer contó que hace unas semanas, luego de visitar un restaurante, se dirigió junto a una amiga hacia el Andino. En la entrada del centro comercial, un sujeto se les acercó para piropearlas: “Un tipo nos abordó y nos dijo que le gustaba nuestro ‘outfit’ y que le gustaría conocernos. Nosotras dijimos que no. No le dimos importancia”.

Explicó que aunque no le prestaron mayor atención a la propuesta de aquel hombre, varios minutos después, cuando salieron del Andino, el mismo sujeto saludó a su amiga y otra persona se les acercó para decirles: “Nos parecen divinas”. A ellas les causó desconfianza y entraron a Zara para no esperar su transporte en la calle.

“Cuando fuimos a salir para buscar el carro, nos aborda otro tipo. Mientras esperábamos, nos dice que les parecemos muy lindas y que nos quieren conocer. Él me extendió la mano y yo le dije que no, que no me interesaba conocerlo”, relató.