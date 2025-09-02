El atentado del precandidato Miguel Uribe Turbay, sucedido el pasado 7 de junio en el Parque El Golfito, sigue causando revuelo en el país. Con la captura de Harold Daniel Barragán, conocido también como alias ‘Harold’, la justicia parece estar dando pasos firmes en la búsqueda de justicia. Esto se convierte en la séptima captura en torno al caso que tiene en ‘shock’ a todo el país, como detalló El Tiempo.

(Vea también: Reapareció la viuda de Miguel Uribe Turbay con fuerte mensaje: “Mi dolor es más profundo”)

Conforme el caso se desarrolla, los detalles van emergiendo. Según la fiscal Elsa Reyes, Barragán formaba parte de la enigmática organización criminal ‘plata o plomo’ desde 2023, siendo el segundo al mando del grupo liderado por alias ‘Mosco’, . Este conjunto delictivo se dedica principalmente al tráfico de drogas y a la comisión de homicidios, produciendo en sus miembros un compromiso para con las rentas ilícitas y las actividades fuera de la ley, de acuerdo con el citado diario.

“La estructura criminal cuenta con varios integrantes que desempeñan roles específicos y responden a superiores conocidos como ‘firmas’”, describió Reyes. Bajo esta estructura jerárquica, se le atribuyen a Barragán actividades como el reclutamiento de menores para actividades ilegales y la dirección en la producción y comercialización de drogas. Pero entre sus labores también resaltan la adquisición y tráfico de armas y, alarmantemente, la planificación y ejecución de asesinatos, acciones claves en la proliferación de los delitos cometidos por ‘Plata o Plomo’, según el informe periodístico.

Lee También

Además de la participación de alias ‘Mosco’ y alias ‘el Costeño’, otros miembros de la organización que se han identificado son alias ‘El Viejo’, Harold Ovalle, William Fernando González (‘el Caleño’), Katherine Martínez, y otros que están por ser plenamente reconocidos.

Entre las evidencias recogidas en la investigación, se ha resaltado la delicada participación de Barragán en el asesinato de Uribe Turbay. Este habría participado en cuatro videollamadas de coordinación del crimen, incluyendo la decisión de involucrar al joven sicario menor de edad en el hecho, de acuerdo con el periódico.

El caso de Barragán se lleva a cabo ante un juez de control de garantías en Bogotá, quien ha recalcado su derecho a responder sobre las acusaciones en su contra. La importancia que tiene su figura en esta organización criminal ha quedado reflejada en las implicaciones que estas acusaciones pueden llegar a tener.

En un país como Colombia, donde los delitos de alto calibre y el narcotráfico pululan entre secretos y silencio, el caso del asesinato de Uribe Turbay y los posteriores avances en su investigación representan un duro golpe a la impunidad. Sin embargo, también despiertan un importante debate sobre el papel que juegan estos grupos delictivos en la sombra de la política y cómo se están convirtiendo en un peligro cada vez más tangible

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.