Después de varios días del funeral del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado por un joven sicario en Bogotá, su esposa reapareció en Instagram para enviar un fuerte mensaje sobre los hechos de orden público que han sacudido a Colombia recientemente.

“Con profundo dolor quiero hablarles de lo ocurrido en nuestro país en los últimos días, jornadas de intenso sufrimiento, una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad, sus familias. 13 policías fueron asesinados, al igual que mi amado Miguel, por el peor de los males”, dijo.

Y añadió: “Esposos que nunca volverán a sus hogares. Hijos que, como Alejandro, nunca más jugarán con sus padres, niños que crecerán con esa ausencia en el alma y nada los puede curar. Hijos que serán llorados por sus padres para siempre”.

María Claudia Tarazona se refirió a los 13 policías que fueron asesinados, así como a los diferentes atentados que han escalado la oleada de violencia en el país, justamente, en vísperas de las elecciones de 2026.

“Triste batalla de esas esposas que, con el dolor más desgarrador y alma destrozada, tendrán que sacar adelante a sus hijos con el poco aliento que queda para vivir. Qué injustica que ese mal arrebate vidas de honor y los reemplace por sufrimiento y vacío“, precisó.

Y concluyó diciendo: “Solo Dios sabe cuánto duele, hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas, las abrazo con el alma a esas mujeres que, como yo, tenemos que vivir el resto de nuestras vidas con el corazón desgarrado. Aquí estoy para cada una de ellas, para servirlas, acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás… Ese mal no debe arrebatarnos ni la fe, ni el amor, ni la esperanza. Debemos estar más unidos que nunca, por Colombia y por nuestro héroes, como sociedad tenemos que levantar la voz y decirle a ese mal que tiene los días contados”.

