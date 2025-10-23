La tranquilidad del centro de Manizales se vio interrumpida en la noche de este jueves 23 de octubre, cuando la presencia de policías y patrullas alertó a los vecinos de una cuadra cercana al Parque Caldas.

El movimiento de uniformados comenzó tras una llamada al 123 alrededor de las 8:30 p.m., en la que se reportó humo saliendo de un parqueadero. En un principio, se creyó que se trataba de un incendio, por lo que las autoridades solicitaron apoyo de los bomberos para atender la emergencia.

Sin embargo, al abrir forzadamente el sitio, los organismos de socorro y la Policía se toparon con una escena muy distinta: un carro de valores despedía humo por uno de sus costados.

Tras una rápida inspección, los investigadores descubrieron que el humo provenía de un intento por forzar la caja fuerte del vehículo. De acuerdo con las primeras pesquisas, los delincuentes habrían usado un soplete para tratar de abrirla, aunque al no lograrlo, decidieron llevarse la caja completa.

Los hechos se habrían iniciado cuando los custodios del carro de valores llegaron a surtir los cajeros automáticos del Parque Caldas. Ambos descendieron del vehículo y lo dejaron estacionado por unos minutos. Fue entonces cuando los ladrones aprovecharon el descuido para llevarse el carro, que más tarde esconderían en un parqueadero cercano.

#Atención Delincuentes se robaron carro de valores en el centro de Manizales. Aunque no se ha precisado la cifra, información preliminar indica que transportaban miles de millones de pesos. Policía activó plan candado para ubicar el vehículo con el dinero y responsables del hurto pic.twitter.com/ELl99HX0Gj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 24, 2025

Las autoridades adelantan la investigación para identificar a los responsables y determinar la ruta de escape. Por ahora, se desconoce el monto del dinero hurtado, aunque se presume que podrían ser miles de millones de pesos.

Ante los hechos, en la ciudad se activó un plan candado y revisan cámaras de seguridad del centro para establecer los movimientos del vehículo y de los sospechosos antes y después del hurto.

