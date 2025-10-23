La comunidad de Santa Rita, en el municipio de Andes (Antioquia), amaneció indignada tras un hecho insólito: un grupo de delincuentes ingresó en una de las últimas noches al Centro de Desarrollo Infantil del corregimiento y, además de robar alimentos destinados a los niños, dejó un mensaje escrito que desató furia y tristeza.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Otro aterrador atraco a bus en Bogotá quedó en video: ladrones sacaron cuchillos a pasajeros)

“Sin rencores, disculpen las molestias. Todos somos hijos de Dios, tenemos hambre. Lo sentimos de corazón. Dios los bendiga. Att: ‘Los Gatos’”, decía el mensaje que los ladrones dejaron en un tablero, junto a una máscara negra inspirada en ‘Pantera Negra’, la pélicula de Marvel.

El robo no solo afectó la alimentación de decenas de menores, sino que forzó la suspensión de las actividades del centro, que debió cerrar temporalmente para adelantar desinfecciones y reforzar su seguridad. Según la Junta de Acción Comunal, este no es el primer ataque: en días anteriores ya se habían llevado implementos de aseo y artículos donados por la comunidad.

Lee También

“Estos hechos no son aislados”, advirtió la Junta en un comunicado, al rechazar con contundencia lo sucedido. “Atentan contra el bienestar de nuestros niños y contra el trabajo de quienes cada día se esfuerzan por sacar adelante esta comunidad”, agregaron.

Robo en jardín infantil en Antioquia

El mensaje de los asaltantes, lejos de provocar empatía, encendió la indignación entre los habitantes de Santa Rita, que no entienden cómo alguien puede justificar un robo a un espacio dedicado a la niñez más vulnerable.

Las autoridades locales y los líderes comunitarios pidieron ayuda para instalar cámaras de seguridad y frenar la ola de hurtos que golpea la zona. Mientras tanto, el nombre de ‘Los Gatos’ quedó grabado en la memoria del corregimiento como símbolo de una cruel contradicción: pedir perdón después de dejar sin comida a los niños.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.