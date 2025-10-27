Escrito por:  Redacción Bogotá
Oct 27, 2025 - 4:12 pm

Bogotá ha vuelto a tener otra de sus características tardes frías durante este lunes 27 de octubre, pero acompañada de fuertes lluvias en diversos puntos. Las autoridades distritales de riesgo, tránsito y ambiente han mostrado cómo está la situación en las vías, debido a las precipitaciones.

(Le puede interesar: [Video] Emergencia en Fusagasugá por fuertes lluvias; corriente arrastró una motocicleta)

El Idiger ha mostrado que los aguaceros han afectado en las diferentes localidades de la ciudad como Chapinero, Usaquén, Santa Fe, La Candelaria, Engativá, Suba, entre otras. Por su parte, la entidad de tránsito mostró que hay precauciones en algunas de las vías más importantes como la carrera Séptima, avenida El Dorado (calle 26), avenida Caracas, la Circunvalar, y más.

A su vez, la entidad de movilidad pidió a los conductores que reduzcan la velocidad a la hora de manejar, ya que la lluvia puede afectar la visibilidad y la capacidad para frenar de los vehículos sobre el asfalto.

El Idiger había advertido en la mañana de este lunes que, en horas de la tarde, iban a presentarse las lluvias durante un prolongado tiempo, por lo que es posible que el clima adverso se extienda a aproximadamente las 6 de la tarde. El propio instituto de gestión de riesgo aseguró que en la noche cesaría el agua en la gran mayoría de Bogotá, mientras que algunos sectores podrían presentarse lloviznas.

La Secretaría de Ambiente recomendó a la ciudadanía que tome medidas de precaución y trate de no exponerse a salir a la intemperie en caso de que haya tormenta eléctrica. A su vez, recordó que puede llamar a la línea de emergencias, 123, en caso de que ocurra una situación grave que ponga en riesgo la vida de cualquier persona.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO