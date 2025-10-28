El hecho ocurrió en el sector conocido como Puente Lata (Suba), donde la rápida reacción de dos policías y de algunos ciudadanos evitó una tragedia. Según el reporte oficial, la mujer, en evidente estado de angustia, primero arrojó a la menor al agua y luego se lanzó ella misma.

Sigue a PULZO en Discover

Los uniformados actuaron de inmediato y se lanzaron al río para rescatar a ambas. El subteniente Cristian Ortiz y el patrullero Eric Echeverría, quien tiene experiencia como nadador, lograron sacar con vida a la madre y a la bebé, solicitando de inmediato apoyo médico.

Ambas fueron trasladadas a un hospital, donde se confirmó que están fuera de peligro. Durante el rescate, varios testigos grabaron el momento y reaccionaron con fuertes críticas hacia la mujer.

Los agentes relataron que intentaron persuadirla antes del salto, pero ella no atendió los llamados. Ortiz, pese a no saber nadar, se lanzó impulsado por su instinto paternal. La acción coordinada entre la Policía, los ciudadanos y el personal médico fue clave para salvar las vidas de la madre y su hija.

Lee También

Padre de la menor denunciará a la mujer

Horas más tarde del rescate, las autoridades confirmaron que la mujer está fuera de peligro y que a la bebé deberán sacarle líquido de los pulmones, por lo que su estado aún es delicado.

Noticias Caracol informó que el padre de la menor denunciará a la mujer por intento de homicidio. Ese medio añadió que la mujer había hecho videollamada con el hombre minutos antes de lanzarse al río.

* Pulzo.com se escribe con Z