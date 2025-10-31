La movilidad de Bogotá sufrió graves complicaciones el pasado jueves 30 de octubre a raíz de las protestas de motociclistas contra las restricciones implementadas para el puente de Halloween de 2025.

Moteros se oponen a la prohibición de circular con parrillero y a las limitaciones nocturnas en corredores viales estratégicos, medidas que consideran desfavorables e injustas.

En este sentido, el Gobierno Nacional, a través de Gabriel Rondón, viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, coordina esfuerzos con la Alcaldía de Bogotá para hallar una salida a este conflicto.

Ambos entes gubernamentales instalarán una mesa de diálogo este viernes 31 de octubre, junto a líderes del gremio de motociclistas, con el propósito de escuchar y atender sus peticiones.

El encuentro auspiciado por Armando Benedetti, mostró del interior, tendrá lugar hacia las 11:00 a. m., y se espera que se lleguen a acuerdos para evitar afectaciones a la movilidad en la celebración de Halloween.

Por otra parte, el representante Juan Carlos Wills le solicitó explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán por sacar ese decreto sin socializarlo y de manera sorpresiva.

#Bogotá 📍| Por instrucción del ministro del Interior, @AABenedetti, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, @GabrielRondonO, sostendrá una reunión con el gremio de los moteros a partir del día de mañana (31 de octubre) sobre las 11:00 am

¿Qué piden los motociclistas a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán?

Las manifestaciones de motociclistas en Bogotá no solo expresan inconformidad por las restricciones de movilidad, sino también un llamado al diálogo con la administración distrital.

Representantes del gremio, como Miguel Forero, exigen que se revisen las medidas adoptadas por el alcalde Carlos Fernando Galán, pues consideran que afectan su derecho al trabajo y estigmatizan al sector como foco de inseguridad.

Entre las principales peticiones se encuentra la suspensión de la prohibición del parrillero durante el puente festivo de Halloween, ya que muchos ciudadanos dependen de esta modalidad para desplazarse o trabajar.

Los motociclistas aseguran que esta restricción no reduce la delincuencia y, en cambio, perjudica a miles de familias que usan la motocicleta como medio de sustento.

Asimismo, el gremio reclama mayor inclusión en las decisiones que afectan la movilidad de la ciudad. Piden participar en mesas permanentes de concertación con la Secretaría de Movilidad y el Ministerio de Transporte para debatir políticas públicas que tomen en cuenta su realidad.

