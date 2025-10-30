El decreto expedido por la Alcaldía de Bogotá para restringir la circulación de motociclistas durante el puente de Halloween ha desatado controversia en la capital. La medida busca reducir los riesgos de inseguridad y accidentes en las noches festivas, pero ha encontrado resistencia tanto en el gremio de moteros como en algunos sectores políticos.

Durante la mañana de este jueves 30 de octubre, cientos de motociclistas protestaron en diferentes puntos de la ciudad, lo que provocó complicaciones de movilidad y tensión entre los manifestantes y las autoridades. En medio del debate, el presidente Gustavo Petro se pronunció desde Arabia Saudita, donde adelanta una visita oficial. A través de sus redes sociales, escribió: “En Bogotá, quitar el parrillero, no quita el homicidio”, dejando clara su postura crítica frente a la decisión del alcalde Carlos Fernando Galán.

El comentario del mandatario nacional fue interpretado como una desaprobación directa a la estrategia de la Alcaldía, que defiende la restricción como una medida preventiva ante los incidentes registrados en años anteriores. Pese a las protestas, Galán aseguró que no dará marcha atrás en la decisión, argumentando que la prioridad es garantizar la seguridad y el orden público durante las celebraciones de Halloween.

“Quiero pedir el apoyo de toda la ciudad. Recuperar el orden y la seguridad en Bogotá debe ser un propósito de todos los habitantes”, afirmó el alcalde. Añadió que ejercer control no debe interpretarse como una forma de afectar a la ciudadanía, sino como una manera de protegerla y evitar situaciones de riesgo.

El alcalde también explicó que en los últimos años las fechas de Halloween se han convertido en jornadas de alta conflictividad, con registros de rodadas masivas de motociclistas, accidentes graves, homicidios y violaciones de normas de convivencia y tránsito. Galán alertó además sobre el aumento de convocatorias a rodadas con tono provocador en redes sociales, lo que reforzó la decisión de mantener la medida.

