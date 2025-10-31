El debate por la medida que impide la circulación de motocicletas en Bogotá durante las noches de Halloween llegó al Congreso de la República. El representante a la Cámara Juan Carlos Wills pidió explicaciones al alcalde Carlos Fernando Galán, luego de que la administración distrital anunció la restricción nocturna y la prohibición de parrillero durante el fin de semana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estos motociclistas en Bogotá se salvaron de restricción y podrán manejar en la ciudad)

Según informó La FM, el parlamentario calificó la decisión como improvisada y aseguró que no fue concertada con los directamente afectados. “Estas son las locuras del alcalde Galán, como lo que acaba de hacer con los moteros y ni siquiera socializarlo”, afirmó Wills, citado por ese medio.

La restricción aplica entre las 8:00 p. m. y las 5:00 a. m., e incluye la prohibición de parrillero hasta el lunes 3 de noviembre, medida que en distintos puntos de la capital.

Lee También

Críticas por el impacto en trabajadores y movilidad

El congresista conservador insistió en que la medida “no le sirve a Bogotá” y que perjudica especialmente a quienes dependen de la moto para trabajar. “La gente de bien, los trabajadores que salen de noche, ven limitada su herramienta de trabajo. Además, estas decisiones generan más caos que soluciones”, señaló Wills, de acuerdo con La FM.

El representante agregó que la administración distrital debería concentrarse en atacar las causas de la inseguridad y no en sancionar a quienes cumplen las normas. “Seamos coherentes con la ciudad; esto no le sirve a Bogotá”, concluyó.

Galán defiende la medida: “Hay que poner orden”

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán defendió la restricción argumentando que busca reducir los siniestros viales y los hechos violentos que suelen aumentar durante los fines de semana de Halloween. “Las cifras muestran que estos días se disparan los accidentes fatales con motociclistas involucrados, y debemos poner orden”, dijo.

La Secretaría de Seguridad ratificó que la medida se mantendrá durante el puente festivo, pese a las protestas de algunos sectores. Según la entidad, el objetivo es garantizar la tranquilidad en toda la ciudad y prevenir hechos que afecten la seguridad de los ciudadanos.

Motociclistas indignados por restricciones en Bogotá: estas son las razones de la protesta

Así se vivieron las protestas de los motociclistas en la capital, ante las medidas tomadas por el alcalde Carlos Fernando Galán.