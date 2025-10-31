El pasado jueves 30 de octubre se presentaron protestas de motociclistas en Bogotá, que paralizaron parcialmente la movilidad en varios puntos. Las concentraciones, convocadas por distintos colectivos de motociclistas que buscaban expresar su inconformidad frente a las restricciones en el marco de la celebración de Halloween.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Estos motociclistas en Bogotá se salvaron de restricción y podrán manejar en la ciudad)

Se trata de la implementación del decreto 528 de 2025, que para la administración de Carlos Fernando Galán busca reducir la accidentalidad y mortalidad.

Durante la jornada, se reportaron bloqueos, congestiones y enfrentamientos con las autoridades, lo que llevó a la detención de cuatro personas y a la imposición de más de 80 comparendos, según información de W Radio.

Lee También

En este sentido, las más de 80 sanciones impuestas, en forma de comparendos, obedecieron al incumplimiento del Código de Policía y Convivencia durante el transcurso de la manifestación.

#NoticiaW | “Hace un año, a esta misma hora, ya se habían registrado dos muertos por siniestros viales con motociclistas en Bogotá. Al momento, hoy, la cifra es 0”: secretaria de Movilidad de Bogotá (@SectorMovilidad), Claudia Díaz, en medio de las manifestaciones de… pic.twitter.com/uFOrmESwQa — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 31, 2025

¿Por qué protestan los motociclistas en Bogotá?

En primer lugar, se estableció la prohibición de circulación con acompañante (parrillero) para motocicletas durante el puente festivo del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2025, medida que provocó malestar entre los usuarios, quienes la consideraron restrictiva y perjudicial para su movilidad.

Además, la Alcaldía decretó una restricción nocturna para motocicletas (con o sin acompañante) en 20 corredores viales críticos, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., como estrategia para reducir siniestros viales.

Los organizadores de la protesta argumentaron que las medidas responden a un marco regulatorio percibido como discriminatorio hacia los motociclistas, quienes sostienen que ya enfrentan altas cargas en peajes, seguros y costos de combustible.

Además, denunciaron que dichas restricciones ponen en riesgo su sustento diario y su derecho a la libre movilidad. Por su parte, la Alcaldía defendió las decisiones señalando que, durante los fines de semana de Halloween, los motociclistas están involucrados en 8 de cada 10 muertes en siniestros viales.

Motociclistas indignados por restricciones en Bogotá: estas son las razones de la protesta

Así se vivieron las protestas de los motociclistas en la capital, ante las medidas tomadas por el alcalde Carlos Fernando Galán.