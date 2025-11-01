Dos personas murieron en un fuerte accidente de tránsito en Bogotá, en horas de la mañana del 31 de octubre. Las víctimas mortales fueron atropelladas en la avenida Mutis con la carrera 98 por un carro que perdió el control e invadió el carril por donde iban los motociclistas.

Según los testigos, el conductor del carro y su pareja iban en estado de alicoramiento. El hermano de una de las víctimas contó en El Tiempo que cuando se acercó al carro, todavía volcado, vio adentro varias botellas de licor.

Nuevo video del accidente donde murieron 2 motociclistas, en Bogotá

Horas después del accidente, se conoció un video del momento exacto del choque. Sin embargo, apareció una nueva grabación de una cámara de seguridad que enfoca la parte de atrás del siniestro.

En este nuevo video se observa como el carro blanco va a toda velocidad y adelanta a un SITP. Sin embargo, iba a estrellarse de frente contra un poste, por lo que gira bruscamente y pierde el control. Ahí es cuando salta sobre el separador, arrolla a unas motocicletas y termina en el andén del lado contrario.

#ATENCIÓN. Se revela otro video que muestra el momento exacto del fatal accidente en la Av. Mutis de Bogotá, donde perdieron la vida dos motociclistas. En las imágenes de seguridad se ve cómo un carro blanco, a alta velocidad, invade el carril contrario y arrolla a las víctimas. https://t.co/qaUEUfrLSl pic.twitter.com/EesNbTWcj7 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) November 1, 2025

La Policía de Tránsito confirmó que el conductor del vehículo particular implicado en el siniestro, en el que murieron dos motociclistas, se dio a la fuga minutos después del choque.

De acuerdo con el teniente coronel John Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bogotá, el vehículo transitaba en sentido occidente-oriente cuando el conductor perdió el control, invadió el carril contrario y chocó contra al menos cuatro vehículos, entre ellos las dos motocicletas. “Estamos adelantando todas las investigaciones para localizarlo y presentarlo ante la Fiscalía General de la Nación”, aseguró el oficial.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento posterior al accidente, cuando ciudadanos intentaron impedir que el conductor y su acompañante escaparan. En las imágenes se escucha a una mujer gritar: “¡Van borrachos! ¡Se van a volar!”, mientras otros transeúntes trataban de retener al implicado.

