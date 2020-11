El episodio sucedió en diciembre del año pasado, cuando Thunberg fue elegida personaje del año por la revista Time y Trump calificaba el hecho como “ridículo”:

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019