Fuentes citadas por People aseguran que Kim Kardashian está “furiosa” por el hecho de que su esposo esté contando cosas tan íntimas como la idea de abortar antes de decidir tener a su hija North, la mayor de sus cuatro herederos, como mencionó en su primer evento de campaña para la presidencia de su país.

En trinos más recientes, que recoge TMZ este miércoles, el intérprete de ‘Flashing lights’ no solo mencionó a su núcleo principal, sino que puso en la conversación el nombre de Kris Jenner, la madre y cabeza del clan Kardashian-Jenner, a quien comparó con el líder de Corea del Norte, llamándola Kris Jong-Un.

En los trinos, que ya desaparecieron, Kanye aseguraba que su esposa Kim había querido internarlo para que trate sus problemas de bipolaridad, con ayuda de Kris, y que él ha tratado de separarse de ella desde un encuentro que tuvo la empresaria con el cantante Meek Mill, en donde discutieron sobre una reforma para el sistema carcelario de Estados Unidos, causa que lleva ya años liderando Kardashian, pero en donde, según Mirror, el rapero cree que ocurrió algo más.

“Meek es mi hombre y fue respetuoso… ese es mi perro. Kim estuvo fuera de la línea”, escribió West en la red social.

Kanye’s deleted Tweet from last night just might be the wildest one yet… pic.twitter.com/1ByfvkF4Go

— All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) July 22, 2020