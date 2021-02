Con el anuncio del divorcio de la famosa pareja, los seguidores volvieron a preguntar por el holograma que Kanye West le regaló a Kim Kardashian en octubre de 2020, justo para su cumpleaños; el detalle habría sido el último que le dio como su esposo.

Para la ‘vuelta al sol’ de la hija ‘influenciadora’, el rapero mandó fabricar un desarrollo tecnológico que proyectara la figura de Rob Kardashian, quien no solo se veía perfectamente, sino que se podía escuchar su voz.

Para muchos el detalle fue escalofriante pero, para la empresaria y su familia, fue un “holograma del cielo”; quienes lo vieron rompieron en llanto y, según E Online, Kim llamó a Kanye para agradecerle por el regalo, ya no estaban juntos y ya había problemas entre ellos.

Como una forma de mostrar su emoción por su regalo, en ese entonces, la ‘influenciadora’ hizo un tuit para agradecerle al artista, aunque no de forma cariñosa, como lo hacía cuando su relación no pasaba por escándalos como el que se desató con el maquillador Jeffree Star.

“Para mi cumpleaños, Kanye me dio el regalo más amable de mi vida. Una sorpresa especial del cielo. Un holograma de mi papá. Es tan realista y lo vimos una y otra vez, llenos de lágrimas y de emoción”, trinó la empresaria, quien no le permite a su ahora expareja ver a sus hijos.

Aquí, el video del holograma del abogado Rob Kardashian:

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020