Cuando los fanáticos de ‘Los Simpson’ piensan en cuáles son los personajes principales de la serie, por supuesto, Homero (de quien hay una teoría sobre su lado oscuro), Marge, Bart, Lisa y Maggie son los que se llevan parte del protagonismo.

Sin embargo, la comunidad de Springfield es mucho más amplia y figuras como Moe, Milhouse, Skinner o, en este caso, la maestra Krabappel han sido fundamentales para que la serie se haya convertido en un éxito televisivo.

Tal y como lo señaló el diario estadounidense Variety, cuando Marcia Wallace murió en 2013, los productores de ‘Los Simpson’ decidieron retirar a la profesora de la serie animada.

De acuerdo con esa molestia de Al Jean, Variety aclaró que se creó un capítulo dedicado a la maestra, titulado ‘Diary queen’, el número 696 de ‘Los Simpson’: “En aquel episodio, Bart descubrió un diario de Krabappel y logró enterarse de lo importante que era para ella”.

Sin embargo, lo más destacado es que “se incluyó la voz de Wallace gracias a un par de diálogos usados en capítulos anteriores”, explicó el medio.

Esta es la publicación de la cuenta de Twitter de ‘The Simpson’, en la que se puede ver la parte mencionada:

There are 𝓼𝓸𝓶𝓮 advantages to being the teacher’s pet.

In loving memory of Mrs. Krabappel. 💛 pic.twitter.com/IrrceWLqM5

— TheSimpsons (@TheSimpsons) February 22, 2021