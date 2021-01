green

Desde Estados Unidos se reportó en las últimas horas la muerte de David Richardson, uno de los escritores de la popular serie ‘Los Simpson‘. El guionista murió producto de una insuficiencia cardiaca, según confirmó el portal norteamericano Deadline.

Richardson, quien cumplió 65 años en diciembre pasado, se desempeñó en los últimos años como productor ejecutivo de la serie animada para adultos ‘F is for family’. De hecho, hace poco había terminado de crear la quinta y última temporada de esa producción que está disponible en Netflix.

¿Quién era David Richardson, escritor de Los Simpson?

El productor estadounidense comenzó su carrera como escritor de comedias televisivas en 1985, siendo parte de la ‘Grand’, producción del canal NBC. Años después, Richardson empezó a trabajar en ‘Los Simpson’ y fue el encargado de darle vida al reconocido capítulo ‘Homero ama a Flanders’, correspondiente a una de las primeras temporadas.

Sin embargo, la lista de producciones reconocidas en las que participó Richardson está compuesta por varias como: ‘Malcolm in the middle’, ‘Two and a half men’, ‘8 simple rules’, ‘Phenom’, ‘Ed’ y ‘What about Joan’.

Richardson deja a su esposa, Charleen Easton Richardson, a sus hijos gemelos de 12 años, Arlo y Atticus, y a su hijo Wayne, de un matrimonio anterior.

Al escritor le diagnosticaron cáncer hace unos 30 años, pero le ganó la batalla a esa enfermedad.

A continuación, una parte del capítulo ‘Homero ama a Flanders’, escrito por Richardson: