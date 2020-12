green

Este 31 de diciembre, una maratón completa de los capítulos de las ‘predicciones’ más famosas de ‘Los Simpson’ será transmitida por el canal Fox para Latinoamérica. Este especial empezará a las cuatro de la tarde.

La serie animada, creada por Matt Groening, fue lanzada en 1989. Homero, Marge, Bart, Lisa, Maggie y el resto de los habitantes de ‘Springfield’ han maravillado por años a sus millones de fanáticos con episodios que sobrepasan la ficción.

Su capacidad para representar al ser humano con sus virtudes y debilidades en su máxima expresión es su mayor aptitud para entretener a su audiencia. Además de la crítica social, la comedia rodea cada característica de esta gran producción.

Muchos de sus seguidores han relacionado los episodios de la serie con acontecimientos que han sucedido en la realidad por algunas similitudes que ellos encuentran. Sin embargo, Bill Oakley, uno de los escritores de ‘Los Simpson’, le dijo al Hollywood Reporter que no estaba de acuerdo con estas teorías: “No me gusta que se use con fines nefastos”. Esto lo afirmó después de que el capítulo ‘Marge in Chains’ fuera comparado con la crisis de salubridad pública que actualmente golpea al mundo.

Aquí están algunas de las ‘predicciones’ más sorprendentes de ‘Los Simpson’:

‘Los Simpson’, la ‘gripe de Osaka’ y los avispones

Sorprendentemente, la serie animada protagonizó un episodio que se asemeja a lo que la sociedad ha tenido que vivir este año. El capítulo llamado ‘Marge in Chains’, de la temporada 4, muestra cómo un trabajador asiático estornuda sobre una caja que fue enviada a ‘Springfield’ y, posteriormente, crea un brote que ellos llamaron la ‘gripe de Osaka’. Pero eso no es todo. Cuando varios habitantes de la ciudad le exigían al ‘Dr. Hibbert’ una cura, derriban un camión que contenía avispones, muy parecidos a los que se vieron en Estados Unidos. Aquí está una parte del capítulo que se encuentra en el canal de YouTube Zapping TvNight:

‘Los Simpson’ y Donald Trump

El episodio llamado ‘Bart to the Future’, publicado en el año 2000, ‘predijo’ la presidencia de Donald Trump. Inicialmente, Bart, con ayuda de un chamán indio, tuvo una visión del futuro en la que su hermana había triunfado en las elecciones presidenciales. Lo curioso del hecho fue cuando Lisa, en una charla con su equipo de trabajo, comenta lo difícil que será recomponer las finanzas que dejó el anterior presidente, Donald Trump. Esta es una parte del capítulo que se puede ver en el siguiente video del canal de YouTube Magic Channel:

La lesión de Neymar y Alemania campeona del mundo

El Mundial de Brasil 2014 ha sido uno de los más espectaculares de la historia. Nadie imaginaba lo que iba a pasar, excepto por ‘Los Simpson’. En un programa especial dedicado al certamen más importante del mundo, Homero es invitado para ser árbitro en la Copa del Mundo. En la final, ‘El Divo’, personaje de gran parecido a Neymar, se lesiona y es retirado en camilla. Después, Alemania consigue el título. En la vida real, el astro brasileño fue golpeado por Camilo Zúñiga en cuartos de final y tuvo que perderse el resto del torneo que los alemanes ganaron. En el canal de YouTube de Gerardo Solocine se puede ver el siguiente video del hecho:

El ataque a Siegfried y Roy

Los famosos artistas de Las Vegas, Siegfried Fischbacher y Roy Horn, fueron protagonistas en un episodio de ‘Los Simpson’ en 1993 como ‘Gunter y Ernst’. En este son atacados por un tigre. Increíblemente, diez años después, Horn fue agredido por un felino en un espectáculo, y su carrera culminaría ese día. Aquí está una parte del episodio en el siguiente video del canal de YouTube Rob Martin:

La compra de Disney a Fox en ‘Los Simpson’

En el episodio llamado ‘When You Dish Upon A Star’, lanzado en 1998, muestra un edificio que tiene un letrero que dice: “20th Century Fox, una división de Walt Disney Co”. Finalmente, la compra fue hecha en 2019. Esta es una parte del capítulo que se encuentra en el canal de YouTube Curiositti: