green

Luego de que se oficializara la petición de divorcio que entabló la empresaria en contra de su ahora expareja, varios se preguntaron qué fue lo que rompió su amor, pues eran una de las uniones más sólidas del mundo del entretenimiento.

(Vea también: Un holograma de su padre, el último regalo que le dio Kanye West a Kim Kardashian)

Kanye West conoce la razón por la que Kim Kardashian le pidió el divorcio

Como indicó Vanity Fair, fuentes cercanas al rapero han asegurado que él apenas está asimilando el hecho de que su relación con la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’ llegó a su fin y solo faltan algunos detalles para firmar su separación.

Aunque se desconoce si hubo más problemas, los informantes comentaron que fue la carrera presidencial que hizo que el cantante quebrara su matrimonio, y no por su aspiración o porque perdiera, sino por la forma en la que expuso a su familia, pues hasta dijo que su esposa lo quiso internar en un centro médico.

Además, en julio de 2020 dijo en una pequeña reunión que él le pidió a Kim Kardashian que abortara a su pequeña North, que fue concebida en 2012; por esto, prometió quitarles este derecho a las mujeres.

Fueron varias las polémicas en la que el rapero envolvió a su familia durante su campaña presidencial, tantas que dejó de lado el bienestar de los suyos, los dejó atrás de sus ambiciones.

(Vea también: Carolina Cruz, Natti Natasha, y más famosas que no fueron mamás de forma natural)

Kim Kardashian y Kanye West chocan en la educación de sus hijos

Aunque la empresaria pidió en su divorcio una custodia compartida para sus 4 hijos: North, Saint, Chicago y Psalm, una persona cercana a la familia le dijo a People que ella y el rapero “tienen una visión diferente del mundo y de cómo se debe criar” y, en este caso, “su futuro con el trabajo, la familia y la vida en general dependen estricamente de ella”.