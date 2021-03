green

Britney Spears, quien está en medio de una batalla legal contra su padre para conseguir libertad financiera, recurrió a su Instagram para mostrar cómo han crecido sus hijos Sean, de 15 años, y Jayden, de 14, fruto del amor con el bailarín y modelo Federline.

La intérprete de ‘Toxic’ hizo una conmovedora reflexión en las publicaciones en las que aparece abrazando con orgullo a sus hijos, aparentemente, unas vacaciones en familia.

“Es una locura cómo pasa el tiempo, mis hijos son tan grandes ahora. Es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido”, escribió.

Spears aprovechó para halagar la personalidad de Sean y Jayden, pues son “tan caballerosos y tan amables”, y por eso aseguró que debió haber hecho “algo bien” para tener unos hijos con estas actitudes para destacar.

También, Spears explicó por qué no publica regularmente fotografías con sus hijos, y todo se debe a que “están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente”, por lo que no la habían dejado compartir este tipo de imágenes en sus redes sociales.

“Ahora ya no me siento excluida, y voy a ir a celebrar … Oh, mierda, supongo que las mamás geniales no hacen eso … Ok, solo leeré un libro 🤷🏼‍♀️”, finalizó Britney.

Fotos: Britney Spears comparte inusuales fotos con sus hijos Sean y Jayden