Andrea Valdiri reveló en las historias de su Instagram que obsequiará una moto Harley Davidson a uno de sus seguidores. Este costoso regalo había sido un detalle que le dio su expareja y padre de su próxima hija, Lowe León.

La ‘influenciadora’ aseguró que siempre recibe con amor los regalos que le hacen, pero que en su estado de embarazo no puede disfrutar de este obsequio, y por eso prefiere darle la alegría a alguno de sus fieles fanáticos en las redes sociales.

“Estar montándome en una moto, tu tenerla parqueada, eso es otro gasto porque se va a dañar. Y tampoco quiero vender algo que me regalaron, porque no vale la pena, eso no se hace”, dijo Valdiri, que recibió una humilde donación de su hija Isabella para la casa que está construyendo para su familia.

Lowe León le regaló la Harley Davidson a Andrea Valdiri en el mes de septiembre por el día del amor y la amistad del año pasado. La ‘influenciadora’ para esa misma fecha le obsequió un caballo para que pudieran montar juntos.

¿Cuánto cuesta la moto Harley Davidson que va a regalar Andrea Valdiri?

El portafolio de la marca Harley-Davidson está compuesto por 48 modelos; FXDR, Low Rider S, Forty Eight, Street Glide Special, Sport Glide, Road King Classic, Fat Boy, Iron 883 y Road Glide CVO.

Según el portal Motor, los precios de las motos de la marca estadounidense oscilan entre los 56 y 206 millones de pesos, según el cilindraje y el tamaño del vehículo.

Video: Andrea Valdiri regalará la moto que le dio Lowe León; el afortunado será un seguidor