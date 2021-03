green

La artista y empresaria Aura Cristina Geithner se refirió al tema cuando le preguntaron por el tipo de comentarios que le hacen en redes sociales, principalmente en las fotos y videos donde aparece en un derroche de sensualidad.

“Lo que recibo son propuestas, y de manera interna recibo fotografías donde puedo percibir la intención, el tamaño y el olor…”, dijo, antes de que la risa interrumpiera su confesión.

La también modelo confesó, en diálogo con Pulzo, que ha “tenido muchos admiradores calientes” que le mandan fotos y tratan de buscarle la conversación, pero que en todo este tiempo aprendió a manejar la situación para tratarlos de una forma cortés y sin comprometerse.

“Cuando tu respuesta es tranquila: ‘Muchas gracias, qué lindo, bendiciones’, te agradecen y todo eso. Yo les respondo, pero no a todos porque es mucha gente”, detalló Geithner.

La actriz, que debutará en Onlyfans, dijo que entre todos esos comentarios candentes también le han llegado elogios de colegas famosos, pero que se abstiene de dar nombres porque hay varios que están “comprometidos”.

“Creo que, de alguna forma, despierto pasiones no solo entre hombres sino también entre mujeres […] yo procuro no ser imprudente, pero me encanta cuando me llegan todas esas foticos atrevidas”, dijo.

Aura Cristina Geithner habla de críticas en Instagram y TikTok

Pero no todo es color de rosa para la empresaria e influenciadora, ya que hay personas que están pendientes de lo que publica en sus redes para criticarla. Para ellas, Aura Cristina Geithner también les dejó un mensaje.

“Las personas felices, las que tienen una autoestima alta, las que tiene amor propio, jamás critican, jamás juzgan, porque viven felices con sus vidas y no tienen tiempo”, puntualizó.

Esta es la entrevista completa de la actriz en Pulzo, en donde también habló de sus proyectos musicales, de sus nuevos restos y hasta de cómo ha tomado su hijo esta nueva faceta en las redes.