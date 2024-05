Carolina Cruz habló de su vida sentimental con el piloto Jamil Farah con quien lleva un año y tres meses de relación, unión que la tiene feliz y tranquila.

La presentadora de ‘Día a día’ indicó al programa de YouTube ‘Sinceramente Cris’, dirigido por la periodista de entretenimiento Cristina Estupiñán.

“No le veía futuro a la relación porque con la persona que estoy es menor que yo. Estamos viviendo en una sociedad donde todo te lo juzgan y te lo critican. Como sociedad machista nos enseñaron que la mujer debe estar con un hombre mayor y no menor”.

Después, dijo: “Nunca había estado con un hombre menor. Tenía una relación pasada con un hombre 10 años mayor que yo, o relaciones donde me llevaban dos o tres años, eso sí, siempre mayores. Yo no le veía mucho futuro“.

Sin embargo, el piloto la trata muy bien y eso la tiene muy enamorada: “Es un amor, es muy especial y un bacán conmigo. Era el merecimiento en ese momento, me lo merezco también, necesito un hombre que me trate bien, que me quiera y con esto no quiere decir que los anteriores no me hayan querido bien o me hayan hecho infeliz”.

“Cuando empezó la relación dije: ‘Nada pierdo, si dura bien y sino pues no pasa nada’. Y ya llevamos un año y tres meses. Estoy feliz, contenta, y es una persona que entiende mi mundo, me entiende como mamá y me deja vivir”.

Sin embargo, Cruz tiene claro que la prioridad, en este momento, son sus hijos sobre todas las cosas y lo mejor es que su pareja lo entiende. “A veces no nos vemos en dos semanas porque no tengo tiempo y estoy ocupada pero todo es entendible”.

Lo que más le gusta a la presentadora de su novio, es que tiene unos detalles muy especiales con ella como los chocolates, las rosas y las cartas. “Me hace sentir muy especial y siempre está pendiente de lo que le cuento, se preocupa por mis hijos y mis temas personales”.

