El fin de semana, Pipe Bueno estuvo en un concierto, pero más allá de su música, lo que realmente se llevó la atención del público fue la polémica pelea que hubo cuando él estaba terminando de cantar.

Bueno paró el ‘show’ para poder ver qué era lo que estaba pasando en realidad, pero luego se exaltó bastante y hasta se dirigió a un hombre advirtiéndole que si no se calmaba, tendría que acabar con él, lo que dejó a más de un usuario en Internet sorprendido, pues fue una amenaza directa.

Algunos apoyaron las palabras del cantante, pues estaba tratando de defender a una mujer, pero otros lo criticaron porque sintieron que se había pasado con sus palabras.

Pipe Bueno dio detalles de pelea en uno de sus conciertos

Ahora el cantante publicó un video en donde contó a detalle que fue lo que pasó con los involucrados:

“Terminando el segundo ‘show’ del día, vi a una mujer que estaba con ganas de la pelea, que es justo al principio del video. Cómo pueden ver, yo simplemente estoy diciéndole a esta mujer que tranquila, qué relajada, porque pensé que estaba peleando con otra mujer. Pero para mi sorpresa, resulta que no. Segundos después vi que del otro lado estaban tres tipos teniendo a uno solo, que no lo dejaban ir hacia ella. Hasta ese momento no la había tocado, pero en ese tire y afloje, ella queda más cerca y el tipo la jaló del pelo y ahí es cuando yo, la verdad, tenía unos tragos encima, y me dio rabia”, afirmó el cantante.

Pipe Bueno se disculpó por sus palabras en concierto donde amenazó a un hombre

Luego de eso, no dejó pasar el momento para pedir disculpas por el tamaño de sus palabras: “De pronto dije un montón de palabras que la verdad, hasta me da pena ver el video, pero soy papá, hermano, hijo y eso no fue lo que me enseñaron en la casa. Me disculpo por las palabras que utilicé, no me siento orgulloso de eso“.

