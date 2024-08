La ‘influenciadora’ antioqueña Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores una foto de cuando terminó sus estudios de bachillerato y se graduó, algo que dejó impresionado a más de uno.

En la imagen se le ve luciendo una toga y un birrete de color negro. Además escribió un mensaje con el que celebraba que “cuando uno está en el colegio no dimensiona lo que puede lograr cuando se trabaja y se construyen los sueños desde el corazón”.

En sus historias de Instagram, la ‘influenciadora’ aprovechó para responder las preguntas de sus seguidores.

Alguien le preguntó qué se había hecho en la cara ya que se veía muy cambiada. Como respuesta, la empresaria respondió que hace varios años se hizo una operación en la nariz, así como que ha usado bótox en las cejas, se hizo un perfilamiento de los labios con ácido hialurónico, que luego se quitó porque no le gustó el resultado.

La celebridad también aseguró que para ella lo más importante es cuidarse y tener prácticas saludables, como el yoga facial para la relajación y tonificación de los músculos de la cara.

Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores que deberá someterse a una cirugía de emergencia debido a un dolor intenso en sus muelas, ya que desde hace varios días tiene un dolor insoportable en la boca.

“Hoy estaba llorando como una niña chiquita. Yo a ustedes les conté que me aporreé con un cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese, el problema era que ya las dos cordales de este lado de mi cara (izquierdo) ya no cabían. El dolor era insoportable”, dijo en sus historias de Instagram.