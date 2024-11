Pipe Bueno, reconocido cantante de música popular originario de Cali, Colombia, ha cautivado a su público no solo con éxitos como ‘Recostada en la cama’ y ‘No me arrepiento’, sino también por su capacidad de conectarse con grandes nombres de la música de diversos géneros.

Su romance ha sido objeto de múltiples comentarios en redes sociales, especialmente porque comenzó en circunstancias difíciles, luego de la trágica muerte de Legarda, exnovio de Luisa Fernanda. Sin embargo, esta pareja ha logrado superar las adversidades, consolidando un vínculo fuerte que se refleja en la familia que han formado juntos.

Son padres de dos niños, Máximo y Dominic, quienes han llevado mucha felicidad y también momentos de tensión a sus vidas. Recientemente, en una conversación con el creador de contenido ‘Juancito’, Pipe Bueno compartió un episodio angustiante que vivió con su hijo menor, Dominic.

A los tres meses de edad, Dominic se enfrentó a una situación crítica de salud que alarmó a toda la familia. Según contó Pipe Bueno, el pequeño no mostró signos de mejoría después de varios días de tratamiento por una virosis, lo que llevó a los médicos a sospechar que podría tratarse de una neumonía, una condición particularmente grave en bebés tan pequeños.

Este momento fue especialmente duro para la pareja, ya que Luisa Fernanda W se encontraba emocionalmente vulnerable. Pipe Bueno narró cómo tuvo que mantenerse fuerte y brindar apoyo a su pareja en esos momentos críticos.

“La doctora menciona que puede haber una neumonía y una neumonía en un bebé de 3 o 4 meses, es fatal, ‘brother’, es morirse. Yo estaba en negación y dije: ‘Ni chimba, aquí no va a pasar nada’, peleamos y todo porque yo no quería aceptar que ella se derrumbara delante de su hijo, pero ella tenía toda la razón y yo por dentro me quería morir porque si mi hijo tenía una neumonía, se podía ir“, contó el cantante.

Afortunadamente, Dominic logró recuperarse y desde ese entonces no han tenido que enfrentar problemas de salud en la familia tan graves como esa.

