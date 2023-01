“Desde esta mañana, Elena os baila y os mira desde su estrella. Gracias por todo”, fue el mensaje que este martes apareció en la cuenta de la creadora de contenido española para comunicar que falleció a sus 20 años de edad, como consecuencia del sarcoma de Ewing que padecía.

(Lea también: Murió famoso ‘influenciador’ que luchó por varios meses contra el cáncer; tenía 21 años)

Con su lema “mis ganas ganan”, Elena se había convertido en un ejemplo para cientos de miles de personas a través de Instagram y TikTok, por su lucha por la visibilización y el aumento de la investigación de este tipo de enfermedades.

La joven construyó una gran comunidad en redes sociales que durante los últimos meses no dejaron de alentarla. Con su sonrisa y su valentía, sirvió de ejemplo para miles de personas que también batallan contra el cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

La joven tenía 16 años cuando le diagnosticaron un sarcoma de Ewing en la pelvis con metástasis en los pulmones, reportó La Vanguardia. En aquel momento, consiguió superar la enfermedad, pero tuvo una recaída en 2020 y desde ese entonces contaba en sus redes cómo era enfrentar la enfermedad.

‘Influenciadora’ Elena Huelva: qué le pasó

El pasado 31 de diciembre, cuando celebraba la llegada del Año Nuevo junto a su familia, publicó una serie de imágenes que preocuparon a sus seguidores, ya que según ella lo indicó “no estaba del todo bien”.

Además, subió una imagen a su Instagram en la que aparecía su mano junto con la de sus padres. Allí comentó: “Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más , nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴇʟᴇɴᴀ ʜᴜᴇʟᴠᴀ (@elenahuelva02)

Miles de personas la han despedido con conmovedores mensajes en la última publicación que hizo en su cuenta de Instagram y le han agradecido por visibilizar su lucha.