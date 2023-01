El comienzo de año estuvo marcado por varios casos de ahogamiento en playas de Colombia. Una de las víctimas fue un joven de 25 años, que pasaba vacaciones junto a su familia en un balneario ubicado en Buritaca, cerca de Santa Marta.

(Lea también: Joven murió ahogado en playa durante sus vacaciones con su prima; ambos no sabían nadar)

Mauricio Perea Isaza, economista de la Universidad de Los Andes, estaba en el mar cuando una ola lo arrastró y sus familiares le perdieron el rastro durante varios minutos, detalló Noticias Caracol. Ni con la ayuda de salvavidas y turistas que estaban en la zona pudieron hallarlo.

Turista bogotano murió en Santa Marta: qué le pasó

Según reveló Semana, se vivieron momentos de profunda tensión en la playa de Buritaca porque con el pasar de los minutos los familiares del economista se preocupaban más por lo que le había ocurrido.

Personas en lancha divisaron el cuerpo del joven y fueron quienes lo arrastraron hasta la orilla, donde intentaron reanimarlo, pero no respondió a los primeros auxilios que le fueron prestados.

Como no lograron reanimarlo, sus familiares lo trasladaron al centro de salud del corregimiento de Guachaca. No obstante, los médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales y no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Lee También

El Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía trasladó el cadáver a la morgue para que sus familiares pudieran llevar su cuerpo a su ciudad natal. Según confirmaron, el deceso se produjo por inmersión.

Esta no fue la única tragedia por ahogamiento en el más reciente fin de semana, ya que en La Guajira dos extranjeros corrieron con la misma suerte, mientras que en Guatapé, Antioquia, un comerciante también se ahogó.