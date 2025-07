El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha expuesto públicamente en su cuenta de X una presunta conspiración para derrocarlo del poder, en la que estaría implicado el excanciller Álvaro Leyva. De acuerdo con el mandatario, las grabaciones publicadas por el diario español El País serían la prueba de esta conspiración que, incluso, podría tener la complicidad de sectores en Estados Unidos.

Video muestra a sospechoso en edificio donde vive Álvaro Leyva; hija dice si saldrán del país

Petro afirmó que el plan habría involucrado a figuras políticas nacionales e internacionales, incluyendo supuestamente a grupos armados ilegales como el ‘Clan del Golfo’ y el Eln. El jefe de Estado sostuvo que Leyva, “lejos de ser un loco, estaría lleno de odio y soberbia” y se habría aliado con otros personajes con similares sentimientos.

“No es una locura. Es soberbia unida al odio y eso es peligroso en política”, dijo Petro en su publicación. El presidente colombiano también afirmó que esta conspiración no es un hecho aislado sino que se encuadra en un patrón regional de ataques a líderes de la izquierda en América Latina.

Según Petro, las primeras señales de este presunto golpe habrían sido campañas mediáticas en su contra para deslegitimarlo como la supuesta drogadicción. Atrajo la atención sobre la coincidencia de las publicaciones en su contra y el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, atribuyéndolo falsamente al mandatario.

“Como la drogadicción no constituye delito sino incapacidad, había que ordenar, por orden judicial, hacer prueba de la intimidad del consumo del presidente para asumir un cargo público de elección popular, así volvía a gritar unánime la prensa del poder económico”

En este escenario, el jefe de Estado afirma que el golpista fue frustrado, pero aún hay retos por delante. Según explicó Petro, sugiere que la fiscal a cargo de la investigación podría estar siendo presionada políticamente para afectar su cargo, y el sistema judicial también podría estar siendo manipulado en su contra.

El presidente advirtió de la necesidad de una investigación minuciosa de la supuesta conspiración y pidió la cooperación internacional de la justicia, especialmente de Estados Unidos. También señaló a Leyva como el principal promotor del plan, pero indicó que hay otros actores involucrados.

“Este no es un ataque solo contra mí, sino contra el proyecto político que represento y que cuenta con un amplio respaldo popular. No es la primera vez que los poderes fácticos intentan derribar a un líder de izquierda en la región, y temo que no sea la última”, concluyó Petro.

Finalmente, el presidente señaló duramente al Consejo Nacional Electoral que lo investiga, a la Registraduría y otra entidades que querer unirse para investigarlo y supuestamente deslegitimarlo.

“Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones si el ex registrador, registrador, y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos. El golpe de Estado se venía fraguando, Leyva no estaba solo”.

