El reciente escándalo que involucra al excanciller colombiano Álvaro Leyva, acusado de fraguar un supuesto plan para derrocar del poder al presidente Gustavo Petro, ha tenido importantes repercusiones en el plano político del país.

La controversia se desató después de que una grabación filtrada pusiera en bandeja de plata evidentes indicios de conspiración en contra del actual Gobierno. Ante la gravedad de las acusaciones, el presidente Petro ha hecho un llamado a la justicia para investigar de forma exhaustiva el caso, incluso instando a diversas figuras públicas mencionadas en la grabación a aclarar su participación, según informó El Tiempo.

En medio de este escándalo, la familia de Leyva ha sentido las consecuencias. María Angélica Leyva Valenzuela, hija del excanciller, desmintió a través de declaraciones públicas los rumores de una supuesta fuga del país para buscar asilo político. Aseguró que esas afirmaciones son “solo chismes sucios” y remarcó que su padre, a pesar de ser una figura pública, no tiene intención alguna de abandonar Colombia, país en donde reside con su familia, de acuerdo con el citado diario.

“Ni mi madre, ni mi hijo, ni yo hemos salido de Colombia en los últimos tres años y medio”, afirmó María Angélica Leyva en un intento de poner fin a las especulaciones. La única ocasión en que su padre solicitó asilo político fue, según ella, durante su estadía en Costa Rica, un hecho público y conocido, como dijo en el impreso.

“Mi mamá tiene 78 años y nunca jamás piensa vivir fuera de Bogotá. Yo tengo un hijo de 16 años y está esperando entrar al colegio [..] Estoy y vivo en Bogotá con mis padres en el mismo inmueble. El único que pidió asilo político en la vida fue mi papá Álvaro Leyva Durán y todo el país lo sabe cuando vivió en Costa Rica […]“, indicó.

Además, María Angélica se refirió en el periódico sobre su hermano Jorge Leyva, quien también fue mencionado por el presidente. Este hombre vive en Varsovia y, según la mujer, “viaja a otros lugares como lo hace cualquier persona”. En cuanto a su otra hermana Mariana, se sabe que permanece en España.

La situación para la hija del excanciller no se limita a aclarar rumores y especulaciones, también ha tenido que lidiar con asuntos de seguridad. Hace apenas tres semanas, fue alertada de la presencia de un hombre tomando fotografías a las fachadas de su residencia. Esta preocupante situación la reportó a las autoridades correspondientes y advirtió de las graves consecuencias que podrían enfrentar si algo llegase a suceder a ella o a su familia, de acuerdo con el rotativo.

“Quiero dejar algo claro que hemos tenido una persona que ha pasado a tomarle fotos al edificio. Cuando yo llegué, hace 15 días y me abrieron la reja, yo vi a un señor tomar con su celular una foto al edificio. Quería preguntar por qué y no lo hice. Después mi papá recibió un WhatsApp del administrador diciéndole que por seguridad las cámaras han tomado vídeos de un señor pasando y tomando fotos. Quiero yo, María Angélica Leyva Valenzuela, contar que yo lo vi y después lo vio el administrador de este edificio. Y si algo nos llega a pasar a mí, a mi hijo, a mi papá o a mi mamá, yo doy aviso que eso está pasando”, comentó.

Finalmente, en cuando a la seguridad del excanciller, la hija aseguró en el informe periodístico que solo tiene dos policías asignados y que la UNP no le tiene esquema de protección: “Nada, cero. No les interesa a ellos darnos seguridad. De eso no se habla. Mi papá dice que no pide nada, que después se lo echan en cara. Ellos jamás preguntan. Mi papá a la deriva y que sea lo que Dios quiera“.

