Hace más de dos semanas, el país se estremeció con el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Entre los implicados se encontraba Katerine Andrea Martínez, también conocida como ‘Gabriela’ o ‘Andrea’, quien se convirtió en un eslabón crucial en la cadena delictiva.

Martínez, según la Fiscalía, desempeñó un papel muy activo en la logística del crimen y fue la responsable de entregar el arma de fuego utilizada por un menor en el ataque.

“‘Gabriela’ solicitó un vehículo a través de una plataforma de transporte online y al conductor le manifestó la urgencia de llegar a Modelia, bajo la falsa razón de una cita a domicilio para arreglar uñas”, explica la Fiscalía. Fue esta falacia ingeniosa la que la llevó hasta el escenario del crimen sin levantar sospechas, de acuerdo con revista Semana.

A lo largo del trayecto, Martínez conversó con el conductor del vehículo, revelando detalles personales como el deseo de migrar a España con su esposo para eludir una vida llena de problemas y una autoridad que la maltrababa a quien se refería como su “jefe”.

Simultáneamente, en un intento de lidiar con el plan criminal y su aparente supervisor, alias ‘el Costeño’, Gabriela estaba tensa e hizo varias llamadas telefónicas pidiendo llegar a su destino con prontitud. El conductor del vehículo posteriormente relató los detalles a las autoridades.

“Me dijo que ese jefe que tenía es muy fastidioso y que iba a comenzar a gritarla, cuando llegara, delante de todo el mundo, y que pues por eso estaba aburrida y que se quería ir del país con el esposo para España. Yo seguí el recorrido por la avenida Boyacá, cuando llegamos a la oreja de la Boyacá con Esperanza, ella recibió otra llamada, tampoco la puso en altavoz y lo único que dijo es que ya llegué y me voy a bajar del carro y colgó”, indicó.

Tras reconstruir el evento, se descubrió que la supuesta cita de manicura era solo una artimaña para ocultar el verdadero objetivo de su viaje: entregar el arma que finalmente se utilizó en el atentado contra el senador Uribe Turbay.

“Recibe otra llamada, esa no la colocó en altavoz, también la escucho, le dice que le diga a la cliente que por favor la espere que ella no se demora, sino que hay un poquito de trancón, y pues por la conversación el señor con el que ella hablaba, se escuchaba como bravo, no sé qué dijo porque como le indiqué no tenía el altavoz, alcanzaba a medio escuchar el tono en el que hablaba. Esa conversación duró como cinco minutos”, relató el conductor.

“A pesar de su declaración de inocencia durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas sólidas que vinculan a ‘Gabriela’ con el ataque”, informaron en la audiencia. La acusada enfrenta cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores para la comisión del delito.

Además, Semana reveló que ‘Gabriela’ había mantenido engañada a su madre respecto a su participación en el acto criminal. Todo lo que le dijo fue que iba a abandonar la ciudad, sin dar pistas sobre el plan delictivo que estaba por suceder. Investigaciones adicionales sugieren que Martínez ya podría tener antecedentes penales y se especula que su relación con alias ‘el Costeño’ era cercana y participativa en la organización del crimen.

