Es claro que la educación de los niños y jóvenes no llega por medio de redes sociales, mucho menos con los famosos ‘influenciadores’, pero siempre se ha exigido alguna responsabilidad de ellos y lo que publican.

Y justamente a ‘La Liendra’ le faltó pasar por un filtro o segunda opinión el video en el que dijo que contar “chistes negros” y en el que terminó cometiendo un grave error hablando de Adolf Hitler.

El propio Carlos Mauricio Osorio Gómez, nombre real del joven quindiano, no alcanzó a graduarse del colegio y es una de las promesas que ha hecho a sus seguidores. Pero mientras esto pasa, sigue cayendo en fallas que no solo implican conocimientos no adquiridos, también se convierten en yerros que llegan a los millones de personas que lo siguen.

‘La Liendra’ y su grave pifia, cuando dijo que iba a hacer un ‘chiste’ de Hitler

Gran cantidad de los videos de ‘La Liendra’ tienen trabajo de otras personas, que colaboran, ayudan y asesoran en diferentes aspectos al ‘influenciador’. Pero en esta oportunidad, él grabó una serie de historias, sin colaboración y sin pasar por su equipo de trabajo.

Al iniciar la grabación, el famoso en redes dijo que iba a contar una “ronda de chistes negros”, y ya se presentía que el tema iba por el camino equivocado. Esto se ratificó en su primer comentario:

“¿Por qué se suicidó Hitler? Porque le llegó la factura del gas”.

Es un comentario de muy mal gusto, ‘chiste’ para algunos, ya que ignora y hace gracia con el holocausto nazi. Además, le intenta poner gracia a un método de exterminio que no tiene calificativo.

Pero si vamos al complemento del supuesto ‘chiste’, llega el otro error grande de ‘La Liendra’:

“[Risas] Pues, como él quemaba a la gente y… Ah, bueno, entendieron”.

Esto lo dijo con convicción, dándole fin al comentario de mal gusto que hizo y dando a entender que el dictador de origen austriaco mandaba quemar a las personas. Él entendió que esa era la relación con la cuenta del gas, sin entender que el gas se usó de diferentes formas en el asesinato de hombres considerados débiles y enfermos, mujeres, niños, ancianos, en los campamentos del régimen encabezado por Adolf Hitler.

Tal vez, ‘La Liendra’ solo consultó en Internet ‘chistes pesados’ o ‘de mal gusto’, para compartir en sus historias de Instagram, sin tener en cuenta el trasfondo o información básica para poder interpretarlo y no caer en fallas tan grandes.