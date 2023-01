El pasado miércoles 4 de enero de 2023, con mucha tristeza y visiblemente afectado, ‘La Liendra’ contó lo que ocurrió con su perro Scooby y Rocco, la mascota de su novia, Dani Duke. Una pelea, que no es la primera entre ellos, pero que terminó con un par de heridas en la mano izquierda del joven.

Y un día después, justo para disculparse con sus seguidores por no haber hecho transmisión en la plataforma Twitch, él mismo grabó un video mostrando el estado en el que estaba. Además, alertó a sus seguidores, ya que estaba pensando en irse de urgencias médicas.

(Vea también: ‘La Liendra’ hizo pataleta por nuevo equipo de ‘CR7’: “Que alguien me diga que es mentira”)

Después de la pelea de sus perros, Carlos Mauricio Osorio Gómez, nombre de pila del ‘La Liendra’, recibió la atención de su novia y una curación básica. Pero no fue atendido por profesionales y parece que esa fue la peor elección, porque él siguió con sus actividades normales y solo un día después notó los efectos de la fuerte mordida.

La mano izquierda, muy hinchada y sin poder moverla con naturalidad, fue lo poco que se vio en la historia de Instagram que se vio en el perfil del quindiano. Y así explicó su estado, dejando impresionado a muchos:

(Vea también: “Solo había Rolex y Gucci”: revelan encontrón de Aída V. Merlano con expresentadora de RCN)

“Discúlpenme, que no hice Twitch hoy, pero traté de mejorarme y no. Miren, tengo la mano demasiado hinchada. Estoy esperando a mi novia, a ver si me voy para urgencias o si llamo a que vengan a revisarme. Por este motivo fue que no hice Twitch”.