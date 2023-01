Una vez más, las redes sociales destapan algo que no se vio en ninguna parte y que llevó a que una fiesta para despedir el año 2022 y recibir el 2023, terminara con una gresca entre varias personas. Sin embargo, lo particular que tiene este hecho, que ocurrió en Cartagena, es que hubo presencia de la ‘influenciadora’ Aída Victoria Merlano y la presentadora y modelo Julieta Piñeres.

La historia no se había conocido públicamente hasta que uno de los mejores amigos de la joven barranquillera, llamado Diego Camacho, publicara un video y su relato de la situación en sus perfiles. Eso sí, hay que aclarar que todo es bajo la versión de este hombre y ninguna de las dos se ha referido al tema o contado algún detalle.

(Vea también: Aída Victoria Merlano (borracha) hizo ‘show’ en la calle; policía se rio y la dejó seguir)

Mientras de fondo se escucha a Silvestre Dangond, el video muestra un fuerte altercado entre varias personas que están alrededor de las mesas de lo que puede ser un centro de eventos de un hotel. En varios sectores se ve que están deteniendo a hombres con los ánimos muy altos y el título del video es el siguiente: “La pelea de fin de año 2023. Aída Merlano – Julieta Piñeres”.

Después de unos segundos aparece el amigo de Aída Victoria y empieza a relatar lo que, supuestamente, pasó entre ella y Julieta:

Y con su estilo, muy parecido al de su gran amiga, Diego manifestó:

(Vea también: Duro mensaje de Aída Victoria Merlano sobre su familia, con groserías, después de Navidad)

“Qué odiosa esa señora, odiosísima” , dice Camacho y después pone un video de la mencionada modelo bailando vallenato en medio de la pista. Además, suma un texto en el que indica: “Ella estaba en esa mesa y nosotros teníamos que pasar por ahí” y siguió su relato:

Lee También

Según el amigo de Merlano, fue un momento muy incómodo y el ambiente no era el mejor. Tanto así que, según él, por el mismo gesto e imposibilidad de transitar, se formó la trifulca que se muestra en el inicio de la pieza: “¿Cómo terminó ese ‘boroló’? ¿Cómo terminó esa pelea? Un ‘man’, que iba para los baños, igual, como nosotros, como cualquier ser humano con necesidades; se metió y no le dieron permiso y el ‘man’ fue formando su ver&3$+”.

Al final del video hay un corto fragmento en el que Aída Victoria Merlano pide que no nombre a Julieta Piñeres, pero termina con un comentario sarcástico y una burla sobre el gesto que supuestamente tuvo con ellos:

“No quiero, óyeme. Aparte, cada quien tiene derecho de mirar como quiera [risas]. ¿Sabes por qué no quiero que digas nombres? Porque no quiero que vayas a atacar a esa mujer, porque esa mujer no cometió ningún pecado grave. Simplemente, miró a Diego así [mirada despectiva y mala cara]. Y no era porque ella lo quisiera mirar mal, es porque ella es fan de Rosalía [risas]”.