No contó lo que pudo haber pasado en la celebración de la Navidad, tampoco dijo a quién se refería con sus palabras, pero sí quedó claro que Aída Victoria Merlano no aguanta a algunos miembros de su familia. Y a pesar de que muchos dicen que es una época para perdonar y dar oportunidad a la reconciliación, ella prefirió ser dura y directa.

Ante un comentario que le hicieron en sus historias de Instagram, la polémica ‘influenciadora’ se desahogó y habló sin filtro de lo que piensa de las personas negativas y “tóxicas” de su familia. Y, según ella, es preferible tenerlos lejos, incluso en este tipo de ocasiones y celebraciones.

El fuerte mensaje de Aída Victoria Merlano sobre su familia, después de Navidad

En una de las actividades que se acostumbra hacer en la mencionada red social, Aída Victoria le preguntó a sus seguidores sobre “opiniones impopulares” y ella recibió el siguiente mensaje de uno de sus seguidores: “La fiesta de fin de año, con toda la familia, está sobrevalorada. Es mejor excluir a los familiares tóxicos”.

Pues este escenario llevó a que la barranquillera dejara salir algunos sentimientos, y palabras, que no cualquiera dice abiertamente:

“Yo a mi familia la adoro, me recargan de una energía divina y amo tenerlos en mi casa, pero hay gente con la que no me hablo. ¿Por qué? Porque llevar mi sangre no te garantiza un cupo en mi vida”

Así empezó el mensaje en video, pero había mucho más, y después se refirió a esas personas que, a pesar de ser familiares, no le aportan nada a su vida: “Tengo, en mi vida, a las personas que me quieren bonito. Si tú eres tóxico, lleves o no lleves mi sangre, te voy a tener ‘a metros’. Así de simple…”.

Y después llegaron las palabras más fuertes, con groserías y dejando entender que no tiene ningún problema en mencionar que puede vivir este tipo de situaciones incómodas en su propia familia. Sin importar de lo que para muchos significa la época navideña y lo que esta encierra:

“Que – eres una malp… -. Sí, pero esta malp…, con su salud mental en regla y, sobre todo, sabiendo de quién se rodea. Tú eres resultado de las personas que tienes cerca y ese cuentico de: – Llegó la Navidad, una época de paz, amor y reconciliación. Diciembre es un mes para hacer las paces -. No”

Y para cerrar el duro video, que buscaba una “opinión impopular” y que Aída Victoria Merlano encontró de esta forma, dejó entender que las malas personas no cambian y no importa en qué época del año esté acompañada por ese familiar: “El que es una pila de mi… en noviembre, seguirá siendo la misma pila de mi… en diciembre. No me interesa”.