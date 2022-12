Lejos de las polémicas con otros ‘influencers’, los escándalos en los medios y hasta los líos legales de su mamá con la justicia colombiana, Aída Victoria Merlano ha ganado seguidores y reconocimientos por su atrevimiento y mostrar mucha piel. Así que el hombre que la conozca y empiece una relación con ella, sabe perfectamente que sus publicaciones dan mucho para hablar y especular.

(Vea también: “Un chiste vacío y triste”: Aída Victoria no aguantó lo de Yina Calderón y le dijo de todo)

Pues, a pesar de los antecedentes, esa fue la actitud que tomó ‘WestCol’ al ver un video en el que su novia baila de forma muy particular y sugestiva con otro hombre. Pero esa actitud no cayó muy bien entre los seguidores del joven paisa, por eso buscaron que él diera una explicación y se pronunciara públicamente.

‘WestCol’ responde por baile sugestivo de Aída Victoria Merlano con otro hombre

Ya hemos conocido algunas actitudes de ‘WestCol’, que no solo han molestado a Aída Victoria, sino a muchas mujeres del común. Debido a que consideran que sus comentarios o ‘chistes’ pueden ser considerados “machistas” y “misóginos”. Por eso, causó extrañeza la respuesta que le dio a uno de sus seguidores sobre el video del baile de su novia con un extraño.

En una sesión de preguntas y respuestas, que abrió el ‘streamer’ en su perfil de Instagram, le llegó esta pregunta: “¿Qué hace Aída bailando con otro, la ‘chimba’, pues?”. La persona que envió la pregunta, tal vez, esperaba que él reaccionara mal o de forma agresiva.

Pero su respuesta mostró una cara totalmente diferente:

“Tengo el DM estallao’, diciendo que me la van a quitar, que soy un cac#*n. A ver, el video que subió, es una publicidad. Pero no quita que Aída es una persona que baila. Ella había subido otro video bailando, con otra persona, con un ‘morochito’, y también me dijeron un montón de cosas”

Y en su explicación fue más allá, dejando entender que no quiere ponerle límites a su novia, teniendo en cuenta que están en una relación que apenas inicia:

“Para mí, la verdad, por mi lado, esto es un tema debatible. A mí no me molesta que ella baile con otra persona. Porque todo el mundo es libre de hacer lo que sea. Ella no está en una relación pa’ que yo le ponga límites de algo, yo no tengo el derecho de eso”.

(Lea también: Kevin Roldán estaría detrás de Aída Victoria Merlano, que terminó hace poco con su novio)

Eso sí, ‘WestCol’ manifestó que él no haría lo mismo, pero es por decisión personal y no tiene relación con lo que haga o no Aída Victoria Merlano en sus videos o publicidades

“Por mi lado, soy más ‘de mi polla’, solo bailo con mi novia mientras esté en una relación. Mis amigos saben que salgo de fiesta y ‘me parcho’ yo solo. No me pongo a bailar con ninguna mujer. Pero eso es cosa mía, que me gusta mantener esa exclusividad de solo bailar con mi bebé”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Chismosa (@la_chismosa_news)



Y para bajar un poco el tema, el paisa compartió una pregunta, para después recibir comentarios de sus fieles seguidores, esperando saber si estaban de acuerdo con él o no: “¿Qué opinan ustedes? ¿Les molesta si su pareja baila con otras personas?”. Será cuestión de tiempo saber si él mantiene esta idea o es algún acuerdo por este tipo de publicidades que hace la barranquillera en su perfil de Instagram.