Hace algunos días, Aída Victoria Merlano reveló que ya no es novia del ‘streamer’ conocido como Westcol, quien se volvió famoso por sus videos en Twitch. La ‘influencer’ aseguró que el joven de 21 años había negado que tenían una relación sentimental, cosa que no le gustó nada a ella por lo que decidió finalizar su romance, aunque dijo que no se iba a alejar de él.

“Este mocoso dijo en un ‘stream’ que nosotros no somos novios, que nos estamos conociendo. Qué le pasa a estos muchachitos de estas edades; mari… yo ya te conozco el hue…”, declaró en sus redes sociales.

Después de terminar su vínculo sentimental con Westcol, Aída Victoria Merlano protagoniza ahora una nueva historia que se estaría tejiendo con un cantante. Se trata del reguetonero Kevin Roldán, quien le metió candela al supuesto romance publicando un video en Instagram de la ‘influencer’ bailando uno de sus más recientes éxitos en la ducha y con ropa interior.

De hecho, en los comentarios los internautas indicaron que por culpa de Roldán fue que Aída Victoria Merlano terminó con Westcol, pues ellos dos duraron más de un año juntos, viajaron y aparecieron en varios eventos besándose.

Sin embargo, Roldán tiene fama de ser mujeriego y no sería raro que tenga un nuevo romance con Aída Victoria Merlano, que ya le abrió la pista para una posible relación con el sensual baile que hizo con una de sus canciones.