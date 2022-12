Muchas personas critican y juzgan a quienes tienen fama en redes sociales, porque supuestamente llegaron a ser reconocidos sin haber cursado ninguna carrera o tener una profesión diferente. Pero en el caso de ‘WestCol’, exnovio de Aída Victoria Merlano, es diferente y él mismo contó que hasta se ganó una beca para estudiar.

El joven paisa ha sido objetivo de críticas y polémicas, por comentarios que se han considerado misóginos y machistas, que incluso le trajeron problemas con su pareja. Y por eso se ha puesto en un lugar visible, por fuera de su comunidad de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch, además de ser muy criticado en diferentes medios de comunicación.

Exnovio de Aída Victoria Merlano reveló que el Gobierno le pagó la carrera por su buen Icfes

Entre varias preguntas que le hicieron a ‘WestCol’, buscando saber más de su vida y lo que pasó en su viaje al Mundial Qatar 2022, esta fue una de las preguntas que le llegaron y que él decidió aclarar: “¿Pana, si usted hubiera tenido la oportunidad de estudiar, qué estudiaría?”

Con risa, pero también con interés de que la gente dejara de hablar de su vida, sin saber realmente quién es, el paisa dijo:

“¿Hey, cómo así que si yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar? (Risas). Yo estudié, mi ‘brother’, yo estudié”.

Y después, contando que fue buen estudiante y que eso se reflejó en las pruebas Icfes, el joven manifestó:

“Yo soy becado del Gobierno, me pagaron la carrera por el puntaje alto en las Icfes. Pasé a la universidad, me gradué en el tecnológico de Antioquia. Soy ingeniero en sistemas y el ‘streamer’ número 1 en Colombia”

Esta no es una duda o pregunta que solo le hagan a ‘WestCol’, la misma Aída Victoria Merlano, que tiene cursada la mitad de la carrera de derecho, ha sido cuestionada por no tener un diploma de profesional. Y en otros casos, como ‘La Liendra’, ‘Epa Colombia’, Yina Calderón, entre otros, frecuentemente son señalados porque no han aprovechado el dinero que tienen, para su formación profesional.