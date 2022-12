Más allá del actual noviazgo que Aída Victoria Merlano tiene con el ‘streamer’ conocido como ‘WestCol’, sus relaciones sentimentales siempre han estado en la mira de muchos críticos. Y aunque ella siempre ha mostrado que sus cuentas y gastos los costea con las ganancias de su trabajo como ‘influencer’, las preguntas siguen llegando.

Y el pasado lunes 19 de diciembre de 2022, en una sesión de preguntas y respuestas que abrió en su cuenta de Instagram, la barranquillera afrontó cuestionamientos muy pesados. Pero ella no se dejó llevar por lo que le escribieron y contó cosas de su vida que no se conocían o que siempre han dado para especulaciones.

Revelaciones de Aída Victoria Merlano sobre su dinero y si se ha vendido en algún momento

Muchos, como Yina Calderón, han insinuado que Aída Victoria está con su actual pareja para buscar protagonismo e impulso en las redes sociales y plataformas de transmisiones web. Pues, con sarcasmo, ella le respondió a alguien que le hizo esa pregunta, otra vez: “Verdadero. Tenemos un contrato hasta febrero”.

Pero si eso parecía muy duro para responder, después mencionaron un supuesto interés económico en ‘WestCol’ y ella no se guardó nada, diciendo que es producto del machismo en Colombia y por ser “medianamente bonita”:

“Eso no solo lo dicen de mi actual pareja, de todos piensan lo mismo; bonito, feo, joven, viejo, de quien sea. Pero no porque yo sea Aída, sino porque esta sociedad es machista, obviamente. Tú ves a una vieja, bonita, que se baja de un carro caro y tú, inmediatamente piensas: – ¿Quién se lo regaló? ¿Quién es el marido? ¿Quién la mantiene? -…”

Eso sí, aclaró que ha tenido relaciones con personas con mucho dinero, producto de sus contenidos en redes sociales, pero ella también tiene su propio negocio basado en su imagen y publicaciones:

“He salido con dos personas que tienen mucho dinero de redes sociales, yo también estoy en redes sociales, tengo la misma actividad comercial. Soy de las creadoras de contenido que más cobra en esta plataforma. Pero la gente siempre presume que mi dinero tiene que venir de un hombre. ¿Por qué? Porque el dinero de una mujer se presume que viene de alguien más…”

Aunque el tema de un video privado ya se había aclarado y ella comprobó que no había ningún material de ella en Internet. Le volvieron a preguntar sobre esto y ella descartó que vendiera contenido para adultos, aunque no lo vio como un ‘tabú’: “El día que eso pase, me abro página… Por cierto, no la tengo y hay mucha gente que cree eso. Te voy a matar una ilusión, mi ombligo no es hundido, es de bolita, no soy yo”.

Y en un detalle que pocos conocían, pero que ella quiso aclarar, Aída Victoria Merlano contó cómo se dio su independencia económica, dejando de lado que viviera por el dinero que le habría dejado su mamá (la excongresista Aída Merlano, que tiene deudas con la justicia colombiana):

“Yo era mantenida de mi mamá, un día salí de pelea con ella y me puse a vender accesorios. Duré como tres meses vendiendo accesorios. Me fue ‘superbien’, empecé a ganar plata de las redes sociales y todo el rollo. Un día, otra vez salimos de pelea, y me fui de la casa. Pero, en ese momento, cerré un contrato ‘supergrande’ y me compré un ‘pent-house’…”

Eso sí, no ha vendido su cuerpo, a pesar de que supuestamente le han hecho propuestas indecentes, pero la joven afirma que gana muy bien como ‘influenciadora’:

“Yo solita, por mis propios medios. Si vendiera c… afuera, tendría mucho dinero. Una vez, un man, que no es nadie que digas que qué peligro sentarse en frente con esa persona, le ofreció a alguien cercano a mí 50 millones de pesos por sentarnos a tomar un café, en el lugar que yo eligiera, para que me sintiera segura. Pero esa misma plata me la he hecho sentándome con un empresario, que no tenga ningún interés romántico en mí, sino que me valora por lo que represento como marca”.

Algunas cosas ya se sabían sobre Merlano, otras tantas son rumores que se manejan sobre su vida, pero lo llamativo es que ella quisiera dar a conocer detalles de su vida que no le preguntaron. Pero este tipo de temas seguirá siendo mencionado por sus seguidores y ella ha mostrado que no se deja de nada ni de nadie.