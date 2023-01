Así como muchas personas toman a sus mascotas como a sus hijos, ‘La Liendra’ y Dani Duke conviven así con sus perros; Scooby y Rocco. Y debido a la mala relación que tienen los perros, los ‘influenciadores’ están muy preocupados, ya que esto ha pasado a situaciones más delicadas y con consecuencias.

Hay que decir que Rocco es la pequeña mascota de la paisa, mientras que Scooby es un perro mucho más grande que vive con el quindiano. Pero cuando comparten en algún espacio o en el apartamento de alguno de ellos, los juntan y las cosas han terminado con peleas y en la última oportunidad hubo sangre.

‘La Liendra’ y la situación ‘intrafamiliar’ que vive con Dani Duke y sus perros

El pasado miércoles 4 de enero de 2023, ‘La Liendra’ y Dani Duke pasaron un mal rato, por cuenta de una pelea entre sus perros. Y aunque no es la primera vez que pasa, en esta oportunidad el quindiano salió herido en su mano por cuenta de las mordidas:

“Miren cómo me dejaron Rocco y Scooby, que se pusieron a pelear. Estamos superaburridos porque en cada momentico se agarran a pelear, y Scooby es más grande que Rocco y se pone que lo mata. Nosotros nos asustamos mucho. Lo castigamos, le ponemos bozal, hemos hecho de todo con ese perro, pero llegamos a un punto en el que sentimos que lo que mi novia y yo hacemos, no sirve”.

Según contó Carlos Mauricio Osorio Gómez, nombre real del joven que ahora está incursionando en Twitch, quieren buscar una solución y por eso le preguntó a sus seguidores alguna recomendación o consejo: “Vamos a ver si lo metemos a una escuela, o si le pagamos a alguien que hable con los perros. Yo no sé qué vamos a hacer, esa situación no puede seguir así. Estamos demasiado aburridos”.

‘La Liendra’ contó que Scooby, es el más agresivo y por eso él se siente más responsable de lo que ocurre y de los castigos. Eso no le gusta, pero ha sido necesario ponerle bozal, sobre todo en esta oportunidad que ya hubo una herida para él.

Mientras Dani le está haciendo curación en la mano, él quiso contar el momento incómodo que vivió en medio de la pelea de sus mascotas. Ya que tuvo que salir sin ropa y su novia buscó ayuda con la persona que saca a pasear a los perros:

“Cuando se pusieron a pelear Scooby y Rocco, yo estaba ‘en pelota’, no tenía nada, estaba andando ‘en viringo’. Y mi novia empezó a gritar: – Ayuda, ayuda -. Yo salí corriendo, a separar los perros, con ‘la pirinola’ colgando y los perros nada que se separaban. Mi novia tuvo la idea de abrir la puerta y dejar ingresar al señor que saca a pasear los perros. El señor ingresó y yo estaba ‘en pelota’, separando los perros [risas]. Pero no nos importó; ni a mí, ni al señor, ni a mi novia. Con tal de separar los perritos, no importó”.

Después de hace un par de bromas sobre la anécdota que vivieron, por cuenta de Scooby y Rocco, ‘La Liendra’ volvió a ponerse serio y se reflejó la tristeza por el comportamiento de su perro:

“Estoy tan aburrido con Scooby y no aburrido con él, porque es un perro muy bueno. Pero está peleando mucho con Rocco y es un perro muy grande, cuando lo coge, parece como si lo fuera a matar. Lo tengo con bozal, él está triste, porque sabe que hizo algo malo y no lo puedo tener sin bozal, porque estaría en riesgo Rocco”.

Y aunque para muchos pueda parecer exagerado eso de tratar a los perros como hijos, es evidente que esta pareja sí lo ha hecho y por eso él se ha sentido tan afectado por lo que ocurrió y las medidas que ha tomado: “Tengo la mano hinchada, me clavaron el colmillo y casi no los separamos… Me duele mucho esta situación, me duele mucho verlo así, regañarlo”.