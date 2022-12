El popular creador de contenido contó en sus redes sociales que se quiso dar un par de gustos para Navidad. Fiel a su estilo excéntrico, adquirió unas costosas zapatillas y una camiseta de la marca del cantante canadiense Justin Bieber, que le salió por un ojo de la cara.

Según explicó ‘La Liendra’, los tenis que compró son los ‘Last Forum’ de Adidas y Bad Bunny, los cuales tienen un precio de $ 1’900.000 y que desde hace tiempo quería, pero que no había comprado porque muchas personas los tenían.

“Yo quería comprarme unos tenis edición Bad Bunny porque es el artista más fuerte del momento, pero como vi que todos mis amigos y conocidos los estaban comprando decidí no hacerlo en su momento, porque a mí me gusta tener prendas que no tengan todo el mundo, pero ahora que salió una nueva versión me animé”, detalló.