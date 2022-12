La salida de Cristiano Ronaldo del Mundial de Qatar 2022 ha conmovido a todos los amantes del fútbol, incluso a los que no eran muy seguidores del ‘bicho’. El portugués conmovió a todos por salir llorando del partido que su selección perdió contra Marruecos, resultado que los dejó afuera del torneo orbital y de paso le quitó la posibilidad de lograr el trofeo de la Copa del Mundo.

Con 37 años, Qatar 2022 fue quizás su último Mundial, pues son sus últimas temporadas como jugador activo, después de escribir páginas doradas en el fútbol con una exitosa carrera. El portugués logró grandes ‘récords’ y es considerado por muchos como el mejor jugador del mundo, por encima de Lionel Messi, con quien creó una sana competencia durante varias campañas.

Uno de los que reaccionó a la eliminación de Cristiano Ronaldo con Portugal fue el ‘influencer’ ‘La Liendra’, quien incluso estuvo en Qatar 2022 y reveló algunos secretos del Mundial.

El creador de contenido se mostró muy afectado por la salida del ‘bicho’ y decidió escribirle una carta que compartió con sus seguidores en un video publicado en su Instagram.

“Gracias, Cristiano, y perdón por todo. Eliminado Portugal de Mundial y lo más triste es verte partir a ti, ni siquiera por el resultado, sino por la forma en la que te trataron. Te traicionaron, te clavaron un puñal en la espalda en el momento más duro de tu vida, pero de nuevo nos enseñas algo, como siempre. Y es que, en las malas tus amigos pueden ser tus enemigos”, inició diciendo el ‘influencer’.

Finalmente, insinuó en el texto que a Cristiano lo maltrataron en Portugual y no le permitieron continuar con su sueño.

“Te faltaron al respeto y lo pagaron caro, eliminados por Marruecos. Te metieron en el segundo tiempo y cambiaste el partido, pero ya no tenías tiempo. Sabemos quién fuiste y quién serás. No estás acabado ni viejo, solo tuviste una mala racha, pero cuando eso pase se viene la mejor versión de ti. No importa a qué equipo te vayas o que país viajes, acá estoy y muchos estaremos, ahora y en el mañana. Fuerza ‘bicho’. Perdió el fútbol”, expresó.