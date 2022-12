El tema cobró más fuerza luego de que la selección portuguesa fuera eliminada de Qatar 2022, pues perdió contra Marruecos en los cuartos de final, y ‘el Bicho’ salió llorando desconsolado por no pasar a la semifinal.

También por un mensaje de la esposa de Cristiano, Georgina Rodríguez, en el que, entrelíneas, culpó de la eliminación de Portugal a las malas decisiones del entrenador, el mismo con el que se especuló que el exjugador del Manchester United tuvo conflictos en el camerino.

Ahora se popularizó una versión de Récord, en la que se da a entender que los inconvenientes del astro del fútbol no solo fueron con el DT, sino con sus compañeros, y que el tercero en discordia es un hombre muy cercano a ‘CR7’.

“Uno de los puntos que más fricciones ha causado dentro de la selección es la presencia de Ricardo Regufe”, afirmó el medio de Portugal, sobre el caso de C. Ronaldo, que sintió “frustración” tras ver el gol de Marruecos con el que los eliminaron.

Quién es el hombre que causó peleas de Cristiano Ronaldo en Portugal

Ricardo Regufe, de acuerdo con la citada fuente es el preparador físico personal de ‘el Bicho’ y, al parecer, a lo largo del Mundial poco se le separó a la estrella del fútbol.

“Pese a no ser empleado de la FPF (Federación Portuguesa de Fútbol) Regufe forma parte de la comitiva- […] Su presencia crea discordia”, se lee en la versión para no suscritos de dicho sitio web, mientras en la de suscriptores, según Mirror, añadió: “Récord ahora ha alegado que los compañeros de Ronaldo en Portugal no están contentos con el arreglo que ha visto a Regufe formar parte de su grupo en el torneo en Qatar y tener acceso a las instalaciones y la hospitalidad reservada para los jugadores”.

Eso coincide con lo que cita Infobae, de la misma fuente: Regufe tiene una “influencia excesiva” en los entrenamiento y “esto molesta” a los jugadores, “que no entienden por qué alguien que no responde a la Federación tiene participación de los trabajos”. “Según el diario, los compañeros de Cristiano ‘no entienden la razón’ de por qué su preparador físico ha ganado tanto espacio en la vida diaria del combinado lusitano”, agregó.

El portal argentino también detalló que el preparador y el capitán portugués se conocieron en 2003, cuando el primero era “gerente de marketing de Nike” y el segundo era parte del Sporting de Lisboa. Hubo una serie de reuniones y posteriormente entablaron “una buena relación”, al punto de que compartieron “hasta vacaciones”. Así hasta 2018, año en el que ya fue contratado como preparador físico de C. Ronaldo.

Fotos de Cristiano Ronaldo con ‘Ricky’ Regufe

Ricardo no solo ha acompañado a su jefe al Mundial Qatar 2022, sino en varias etapas de su carrera (incluida la de Real Madrid), como se ve en las siguiente fotos:

Hasta el momento no hay una aclaración oficial al respecto, aunque la FPF sí se ha referido al tema de ‘CR7’, sobre sus supuestos problemas en la selección. Aunque no ha dado detalles amplios, la Federación negó que Cristiano haya amenazado con renunciar a Portugal por los conflictos y su no titularidad en los partidos.