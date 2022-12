Marruecos ha sido una de las selecciones sorpresa de este evento deportivo, pues fue la misma que eliminó a España.

Lo llamativo es que cuando marcó el gol con el que le empezó ganando a Portugal, una de las grandes figuras de los portugueses y del Mundial, Cristiano Ronaldo, estaba en la banca; ahora, está fuera de la competencia.

Por eso, cuando se dio la anotación, muchos pensaron en ‘CR7’, entre ellos Ricardo Orrego, de Gol Caracol, quien inmediatamente afirmó: “No lo puede creer Cristiano”.

Así se vio en la señal en vivo de Caracol Televisión, y luego aparecieron imágenes de ‘el Bicho’ en redes sociales, pues otros sitios web y usuarios tomaron capturas de pantalla de su reacción; también lo hicieron de cuando Cristiano salió llorando por la eliminación de Portugal.

Cristiano Ronaldo, frustrado, tras eliminación del Mundial

Estos son algunos trinos que circulan con la reacción de ‘CR7’ al ver que su selección perdía frente a Marruecos, mientras él estaba como suplente. ESPN comentó en su publicación que era clara la “frustración” del astro del fútbol:

LA FRUSTRACIÓN DE CR7.

Así vivió el banco de suplentes de #Portugal el gol de #Marruecos en el final del primer tiempo.

¿Cristiano Ronaldo ingresará en el complemento? ¿A qué minuto?#ESPNQatarEnStarPlus pic.twitter.com/plYsKDTjVt — ESPN Uruguay (@ESPNUruguay) December 10, 2022

La reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Marruecos 🫢 pic.twitter.com/4u65pazXlI — DEPORTV (@canaldeportv) December 10, 2022

¡LA REACCIÓN😅! Cristiano Ronaldo tras el gol de Marruecos. pic.twitter.com/J2ArXfeVLZ — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) December 10, 2022

Reação de Cristiano Ronaldo no gol d Marrocos pic.twitter.com/3zMR22YVvk — 🇾🇪 Bruno Freitas (@1BrunoFreitas) December 10, 2022

Cristiano Ronaldo entró en segundo tiempo de Portugal vs. Marruecos

Luego de que el primer tiempo finalizara con un marcador negativo para los lusos, el técnico hizo cambios y en la segunda parte ingresó a ‘CR7’, con quien se dice ha tenido varios encontronazos y, por eso, lo mantenía como suplente.

No obstante, ‘el Bicho’ no pudo salvar a su Selección de Portugal y no marcó gol contra Marruecos en el que sería su último Mundial.