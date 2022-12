Detrás del éxito del futbolista Cristiano Ronaldo, también se encuentra su pareja sentimental Georgina Rodríguez, quien, desde que están juntos, lo ha apoyado en cada paso de su carrera deportiva.

Muchos le atribuyen la fama de la modelo al jugador de Portugal, sin embargo, desde siempre se ha destacado como una mujer empoderada, trabajadora y con todas las ganas de salir adelante, especialmente cuando económicamente no tenía nada.

¿Dónde nació y cuántos años tiene Georgina Rodríguez?

La pareja de Cristiano Ronaldo, aunque ha vivido en Madrid y fue criada en Jaca, no nació en España. En realidad, Georgina es de Buenos Aires, Argentina. Nació el 27 de enero de 1994 y, actualmente, tiene 28 años. Es hija de padre argentino y madre española. “Mi padre intentó convencer a mi madre para vivir en Argentina, pero no lo consiguió y, cuando yo tenía un año, regresaron a Murcia. Después, nos trasladamos a vivir a Jaca”, contó en una oportunidad.

¿Cuánto mide Georgina Rodríguez?

De acuerdo con información recopilada por internet, la modelo, quien también es bailarina, mide 1,65 metros y su peso habitual está en los 54 kilogramos, aproximadamente.

¿Quiénes son las hermanas de Georgina?

En los últimos días, se convirtió en tendencia una polémica generada por Patricia, hermana de Georgina, quien la amenazó con revelar detalles desconocidos de la vida de la pareja de Cristiano si no la ayudaba económicamente.

Patricia es mayor que la modelo argentina, hija del mismo papá pero no de la misma mamá. Aunque son hermanas, ella fue la única pariente que no mencionó en su documental Yo Georgina. Por lo visto, no tienen una muy buena relación y por lo que se ha conocido, llevan varios años sin verse.

La otra hermana de Georgina se llama Ivanna, y con ella tiene una gran amistad. Es una joven influencer de 30 años, quien tuvo un evidente cambio físico en menos de tres años. Pesaba 65 kilos y llegó a casi 100.

¿Cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En el 2016, la modelo trabajaba en una tienda Gucci de Madrid. Allí estuvo durante ocho meses y luego fue a la tienda de Prada en El Corte Inglés. Fue ahí donde conoció a Cristiano Ronaldo, y según han contado, la atracción fue instantánea. “Fue un flechazo a primera vista. Yo ya me iba a casa la primera vez que nos vimos, y en mi salida del trabajo nos cruzamos y saltaron chispas, pero en esa ocasión no cruzamos palabra. Nos reencontramos en un evento de moda y fue allí donde hablamos por primera vez. Fue un reencuentro muy especial, ya que estábamos con más gente, pero todo desapareció a nuestro alrededor cuando comenzamos a conversar. Así es el amor, te envuelve y te atrapa”, relató.

¿Cuántos hijos tiene Georgina Rodríguez?

El futbolista y la también empresaria tienen cinco hijos, pero solo dos en común. Cuando se conocieron, el astro del fútbol ya era padre de Cristiano Ronaldo Jr, y los gemelos Eva y Mateo estaban a punto de nacer. Los tres niños son hijos de dos mujeres diferentes, de quienes se desconoce su identidad.

Meses después llegó Alana Martina, la primera hija de Georgina y Cristiano. En octubre del 2021 anunciaron que se convertirían en padres nuevamente, aunque esa vez por partida doble. Sin embargo, el 18 de abril de este año, en medio del parto, uno de los bebés falleció, mientras Esmeralda, su gemela, sobrevivió. La modelo y el futbolista le dieron la triste noticia al mundo, mientras que, como pareja, hicieron frente a este difícil momento.