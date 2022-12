Mucha polémica generó la suplencia de Cristiano Ronaldo hoy en el juego ante Suiza por los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Por decisión del técnico Fernando Santos, el capitán no estuvo presente desde el arranque y fue reemplazado por Gonçalo Ramos. (Le puede interesar: Pepe impuso récord en Qatar 2022 con gol a Suiza y se metió en la historia del Mundial) Ante los suizos, la selección portuguesa no tuvo piedad y en poco tiempo liquidó un partido que en la previa parecía más parejo de lo que fue. Durante el juego la ausencia de ‘CR7’ no se notó dentro del terreno de juego, pues Ramos marcó tres de los seis goles de la selección lusa. Sin embargo y como era de esperarse los comentarios en contra de Santos no se hicieron esperar. Y es que ‘El Bicho’ solo pudo jugar 20 minutos del partido que definía el paso de Portugal a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

A pesar de la clasificación a la siguiente ronda, el atacante no se mostró muy contento por los pocos minutos que tuvo y se fue para el vestuario antes que sus compañeros. Otra que tampoco pudo ocultar su enojo fue Georgina Rodríguez, la pareja y madre de los hijos de Cristiano. A través de su cuenta de Instagram, la modelo público una serie de fotos en el Estadio con un comentario que dejó mucho de que hablar. (Lea también: Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, fue amenazada) La española cuestionó la decisión del técnico, y recordó la imagen en la que se ve a todos los camarógrafos pendientes de Ronaldo mientras se cantaban los himnos de los seleccionados. Además lamentó no haber podido disfrutar del que según ella es el mejor del mundo. Por último resaltó que los aficionados no pararon de corear y reclamar la presencia de cinco veces balón de oro. El descargo de Georgina Rodríguez fue dirigido principalmente al técnico Fernando Santos pues este fue el que decidió dejar a Ronaldo en el banquillo en un partido de esta trascendencia.