Pese a que llegaban como los favoritos a quedarse con el tiquete a las semifinales del Mundial de Qatar 2022, los portugueses fueron sorprendidos por una aguerrida y física selección de Marruecos que terminó eliminándolos al derrotarlos 1-0.

Así como lo hicieron en los anteriores compromisos, los marroquís se hicieron fuertes en defensa y aprovecharon cada ataque que tuvieron para hacerle daño a la defensa europea. Tras superar a España en octavos, los africanos eliminaron a Portugal y se metieron por primera vez en la historia dentro de los 4 mejores del torneo.

La derrota de Portugal no pasó desapercibida en redes sociales y varios usuarios, aficionados de otras selecciones, se burlaron de lo ocurrido. De hecho, varios aprovecharon para atacar a Cristiano Ronaldo, quien muy seguramente disputó su última Copa del Mundo.

Sin embargo, la imagen del ‘Bicho’ conmovió a muchos futboleros, ya que rompió en llanto y abandonó el campo totalmente quebrado.

En caso de que el portugués no vuelva a disputar un Mundial, se retirará como el único jugador que ha marcado en cinco Copas del Mundo.

Acá, algunas de las reacciones que dejó el llanto del portugués al ser eliminado de Qatar 2022:

Cristiano Ronaldo was in tears as he walked down the tunnel after Portugal's loss. pic.twitter.com/FS6C7WMxbd

— ESPN FC (@ESPNFC) December 10, 2022